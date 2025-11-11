La tasa de basura de Aldeatejada sumará 3 euros a las casas con jardín La actualización de las cuotas pasa de 12,53 euros al trimestre a 13 euros por vivienda. Se ha tomado en cuenta para la subida el consumo de agua de los hogares. Supone cumplir con la normativa estatal que traspone la normativa de la Unión Europea

La localidad de Aldeatejada se ha sumado a los grandes municipios del alfoz como Santa Marta de Tormes, Castellanos de Moriscos y Carrascal de Barregas, que ya han determinado la cantidad en la que se subirá la tasa municipal de basura para cumplir con la normativa estatal que supone una trasposición de la legislación europea.

En el caso de Aldeatejada, tal y como se argumentó desde el equipo de Gobierno, «ante la falta de desarrollo reglamentario y de criterios claros para calcular los costes, el Ayuntamiento de Aldeatejada ha fijado los criterios en el consumo de agua y la existencia de jardín».

«El consumo de agua porque nos da una idea de las personas que pueden residir efectivamente en la vivienda y la existencia de jardines porque generan restos vegetales que hay que tratar», puntualizó la edil de Economía y Hacienda, Patricia López, «no responde a una decisión política ni voluntaria, sino que obedece a una obligación legal derivada de una ley aprobada por el actual Gobierno de España».

Así, la actual cuota para las viviendas, que estaba establecida en 12,53 euros al trimestre, se ha subido a 13 euros trimestrales, algo a lo que se sumarán otros 3 euros en el caso de que la vivienda cuente con jardín.

Para los locales comerciales se ha establecido que la actual tasa de 17,25 euros trimestrales pase a ser de 20 euros al trimestre.

El primer recibo que se pasará al cobro con las nuevas tarifas llegará a partir del mes de abril y corresponderá a los meses de enero, febrero y marzo de 2026. La actualización de la tasa salió adelante con los 6 votos del PP en tanto que se abstuvieron los 3 ediles del PSOE y los 2 del grupo no adscrito, que comunicaron en el pleno su abandono de la formación Ciudadanos.

Además, también salió adelante, con el mismo resultado en la votación de los ediles, una modificación de crédito de 60.000 euros para aumentar algunas de las partidas destinadas a abordar diferentes mejoras de dotaciones y servicios municipales. En concreto, se destinarán 25.500 euros a la contratación de personal, 17.000 euros al adoquinado de vías públicas, 9.000 se invertirán en el gimnasio, 5.000 se destinarán a un nuevo parque y 3.500 al fomento del empleo sufragando gastos y materiales pendientes del taller de jardinería. Esta modificación será posible gracias a la subvención concedida para el transporte metropolitano desde el mes de septiembre de 2025 a cargo de la Junta de Castilla y León, por lo que esa cantidad se puede transferir a otras partidas.

824 viviendas

La nueva tasa de basuras supondrá la modificación de las cantidades a abonar para el total de las 824 viviendas con las que cuenta la localidad, 11 locales comerciales, 18 de tipo industrial y tres dedicados al sector de la hostelería.

Moción por la Guardia Civil

Los votos del PP sacaron adelante una moción, en la que PSOE y no adscritos se abstuvieron, instando al Gobierno central a completar el proyecto del puesto principal de la Guardia Civil ubicado en Santa Marta de Tormes y desde el que se da servicio a Aldeatejada. Un proyecto que contemplaba la construcción de 24 viviendas para los agentes. Además, en la moción también se traslada la necesidad de ampliar el actual cuartel, cuyas instalaciones se han quedado pequeñas para poder dar el servicio.