Miryam Rodríguez junto a Ascensión Iglesias y Teresa Alfonso en la presentación de 'Cada gesto cuenta'. ALMEIDA

'Cada gesto cuenta', la campaña de Salamanca para prevenir agresiones sexuales

Esta iniciativa se enmarca dentro del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Clara Delgado

Salamanca

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:55

El Ayuntamiento de Salamanca ha lanzado una nueva campaña para prevenir las agresiones sexuales y concienciar sobre la violencia de género con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo 25 de noviembre.

Bajo el lema 'Cada gesto cuenta', esta iniciativa busca enseñar a la ciudadanía un gesto silencioso de auxilio: plegar el dedo pulgar hacia dentro y cerrar el puño, una señal que se popularizó durante la pandemia como forma discreta de pedir ayuda cuando la víctima no podía hablar abiertamente.

Según explicó la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, «si ven a una chica haciendo este gesto, no deben mirar a otro lado y actuar rápidamente porque cada gesto cuenta, tanto el de la persona que pide auxilio pero también el de quien puede ayudarla».

Esta campaña va principalmente dirigida a la población de riesgo, para educar a la población joven usuaria de las redes sociales y transmitir con claridad y fuerza el rechazo a las agresiones sexuales y contra la violencia de género y así promover una cultura de respeto e igualdad. «Cada gesto cuenta y puede salvar vidas. Respeta, acompaña, denuncia, porque la libertad de las mujeres para vivir, disfrutar y caminar seguras no se negocia», señaló la concejala durante la presentación.

Esta campaña se difundirá a través de todos los soportes y canales de los medios de comunicación (prensa impresa y digital, radio y televisión), de las redes sociales, páginas web y tanto en los mupis como paneles informativos de la ciudad.

Durante la presentación, la concejala no dudó en agradecer su trabajo y colaboración a la Asociación Plaza Mayor o al Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM).

Esta campaña se añade al conjunto de actividades que Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha durante este mes para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, abierto a la incorporación de nuevas actividades en colaboración con las asociaciones de mujeres y entidades del tejido social de la ciudad para difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de continuar trabajando para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres.

