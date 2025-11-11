Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El primer torero salmantino que se queda sin apoderado

El rejoneador Sergio Pérez de Gregorio y el empresario Alberto García ponen fin a la relación profesional que les unió en las dos últimas temporadas

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:42

Sergio Pérez se ha convertido en el primer torero salmantino que dará un giro a la gestión de su carrera. El rejoneador de Peñaranda se ha quedado sin apoderado una vez terminada la temporada, tras poner fin a la relación profesional que le unía a Tauromoción, con Alberto García y Rafael Peralta, después de dos años de trabajo. Las tres partes lo han hecho de mutuo acuerdo y manteniendo la relación personal que les ha unido durante las últimas campañas, según anunciaron en un comunicado.

En 2024 y 2025, los dos años en los que Sergio Pérez de Gregorio, Alberto García y Rafael Peralta estuvieron juntos, el rejoneador peñarandino estuvo anunciado en destacadas ferias de segunda categoría como Huesca, Valladolid, Burgos, Soria, Jaén o Zamora. Las tres partes expresan su agradecimiento, deseándose «lo mejor» y manteniendo la amistad cultivada durante estos meses de estrecha relación personal.

