Alivio entre las pymes salmantinas exentas de adoptar en enero la nueva facturación de Hacienda El Colegio de Gestores Administrativos ha aclarado qué negocios están realmente obligados a aplicar el sistema Verifactu

Javier Hernández Salamanca Martes, 11 de noviembre 2025, 06:00 | Actualizado 07:20h. Comenta Compartir

Buena parte de las pymes salmantinas respiran aliviadas al saber que no tendrán que adoptar el nuevo sistema de facturación de Hacienda el 1 de enero.

A falta de dos meses para el nuevo año, el comercio salmantino vivía hace solo una semana una notable inquietud ante la llegada del sistema Verifactu, la gran apuesta tecnológica de la Ley Antifraude que exige que las facturas se transmitan automáticamente a la Agencia Tributaria.

Desde la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), su secretario general Antonio Flórez calificaba entonces de «muy complicado, por no decir imposible, que el 100% de los negocios de Salamanca estén adaptados a partir del 1 de enero de 2026». Alertaba de que muchas pymes no disponen de departamentos administrativos propios, ni de recursos para asumir los costes en equipos, software certificado y formación, a los que se suman las sanciones de hasta 50.000 euros para quienes no cumplan la norma.

El propio representante empresarial llegó a calificar el nuevo modelo de «gran hermano fiscal», reconociendo que «a la larga será cómodo, pero ahora genera preocupación».

Siete días más tarde, el panorama ha cambiado. El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos ha confirmado que el sistema Verifactu solo será obligatorio para quienes utilicen programas informáticos de facturación, quedando exentas las empresas que elaboren sus facturas manualmente o con herramientas básicas como Word o Excel.

La aclaración ha rebajado drásticamente la alarma inicial, ya que en Salamanca el 99,9% de las empresas son pymes, y más de la mitad —11.040 de un total de 20.635— no tienen asalariados y suelen facturar de forma manual o con métodos sencillos.

Según el informe Estructura y Dinámica Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio, Salamanca cuenta microempresas (1 a 9 trabajadores) que representan el 42% del total, seguidas por las pequeñas (4%) y medianas (0,4%). Solo 16 compañías en la provincia superan los 250 empleados. Este perfil mayoritariamente microempresarial explica por qué el impacto de Verifactu será limitado en la provincia.

El secretario general de la CES, Antonio Flórez, subraya que el exceso de información ha generado confusión entre los empresarios: «Hay cierta vorágine de información. Se dicen muchas cosas, algunas que sí son ciertas y otras que no. Lo que vamos teniendo claro es que aquellas empresas que ya estaban trabajando con sistemas digitales de facturación, sí van a tener que adaptarse. Del resto, debemos seguir informándonos».

Flórez considera que las excepciones recién anunciadas son «positivas», aunque reclama más transparencia y plazos más amplios: «Nuestra valoración es que las excepciones que se han definido recientemente son positivas porque parece que serán más flexibles que antes, que es lo que veníamos exigiendo. Nos gustaría que todo fuera aún más claro y que nos resultara más sencillo analizar cuál es la excepción exacta y cuál no. También que los plazos fueran más laxos».

Respecto a la aplicación práctica de la norma, añade: «¿Se librarán muchas personas? Pues teniendo en cuenta que en Salamanca el 99% de los negocios son pymes, parece que afectará a muchos, pero no a todos los casos solo por ser pyme. Si finalmente son muchas las empresas que no tienen que cumplir con la norma el 1 de enero, pues bienvenido sea porque nuestra postura era la de criticar la exigencia de plazos tan cortos».

El sistema entrará en vigor el 1 de enero de 2026 para empresas y el 1 de julio para autónomos, y pretende eliminar los programas de doble contabilidad mediante el uso de códigos únicos y registros inalterables.

