La emotiva historia de superación de Gustavo. Vuelve a jugar al fútbol un año después de detectarle un cáncer

Los focos del renovado césped del Vicente del Bosque de Garrido lucían a máxima potencia a las 20:35 horas a la jornada 12 de liga de la Primera división juvenil. En juego, el CD Navega vs CD Carbajosa. 2-1 en el marcador. Pablo García hacía ocho minutos que acababa de desequilibrar el duelo del lado del conjunto local. El árbitro mira a la banda y hace el gesto de la sustitución: se marcha el 2, Alfonso Garrido, y entra el 14, Gustavo Baeza. El lateral diestro del equipo del Sánchez Paraíso daba carpetazo al año más duro de su vida: el triunfo de vivir logrado por goleada. Gustavo volvía a jugar 370 días después un partido oficial. El último lo había disputado el 14 de enero del 2018; después de esa fecha todo le cambió. El objetivo, no. Su idea era volver a jugar al fútbol y ya la ha conseguido: "El trabajo que he hecho para llegar hasta aquí ha sido grandísimo", se le entrecorta la voz. "Pensar que me he vuelto a poner las botas es muchísimo para mí", apunta a este diario. El partido de vuelta arrancó a las 19:15 horas. Con la noche ya caída sobre Salamanca. Una veintena de minutos antes había realizado el ritual que tantos "nervios" le producía: "Ponerme la camiseta, y sobre todo las botas, me ha quitado sueño estos días", reconocía. "He estado muy nervioso por volver a jugar", apunta a renglón seguido. Gustavo siempre alternó entre el número 2 y el 3. El curso pasado, antes del stand by de 25 partidos, jugó siete choques con el 3 y tres con el 2. Todos ellos como titular. En su vuelta no lo fue. Le tocó comerse las uñas 65 minutos en el banquillo.

Pasadas las 20:15 horas Diego Herrero le llamó la atención: "Gustavo, sal a calentar". El jugador se ató las botas bicolor (salmón y blanco) —"Que son las mismas con las que jugué mi último partido", apunta como detalle— y se ajustó la camiseta térmica naranja por debajo de la de su equipación, que llevaba el 14 espalda. "Volver me hace sentir una emoción muy grande. Me produce una alegría enorme por todo lo que he luchado. Quería curarme y volver a jugar al fútbol y lo he conseguido", celebra como triunfo el choque sin puntos en el que regresó a enfundarse la camiseta del Carbajosa. En los 25 minutos que estuvo sobre el campo hizo lo de siempre: defender, defender y defender. "Me considero un lateral derecho rocoso; ahora creo que no soy tanto como antes porque no estoy al cien por cien físicamente, pero no he cambiado nada este tiempo en mi forma de ver el fútbol", apunta. En el tiempo que estuvo en el campo el marcador no creció en contra de su equipo: la tarea que tenía encomendada, cumplida.

Las series de abdominales, las horas de carrera continua; las cuatro sesiones de entrenamiento semanales que desde octubre lleva completando cobraban todo su sentido: "El trabajo ha sido duro, pero ya tengo lo que me había planteado. Es importante tener retos en la vida. El mío ha implicado entrenar hasta en Navidad, tan solo el día de Año Nuevo no hice absolutamente nada de trabajo de recuperación, el resto sí". Ríe antes de espetar el último secreto de su vuelta: "He ido al revés de todos, cuando la gente menos se cuida yo he hecho lo contrario, he perdido peso".

Tras el partido uno disputado, a Gustavo le queda toda una vuelta completa de competición y un partido más. O lo que es lo mismo: la normalidad. El próximo reto para Gustavo es el de sumar tres puntos, el siguiente, la titularidad. Nuevos retos tras ganar el partido de su vida.

