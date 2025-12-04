Entrenamiento del Salamanca UDS con tres ausencias y sin que Jorge García dé pistas del once Carlos Parra ha realizado carrera continua durante unos minutos y ha estado haciendo tratamiento con los fisioterapeutas

Imagen de uno de los partidillos de este jueves en Las Pistas.

El Salamanca UDS ha llevado a cabo este jueves en Las Pistas del Helmántico un nuevo entrenamiento, durante la mayor parte del mismo bajo la lluvia. Como ya ocurrió el día antes, los jugadores se han empleado con gran intensidad, especialmente durante los partidillos que han organizado Jorge García y sus ayudantes.

Tres han sido los futbolistas ausentes en la sesión: Dani Hernández y Davo, del que se siguen esperando los resultados de las pruebas tras haberse lesionado el domingo en el partido contra el Burgos Promesas, y Carlos Parra, que tuvo que abandonar el entrenamiento del miércoles.

El lateral derecho madrileño ha estado durante unos minutos en Las Pistas realizando carrera continua, pero la mayor parte del tiempo ha estado siguiendo tratamiento con los fisioterapeutas.

El Salamanca UDS volverá a entrenarse este viernes y sábado para terminar de preparar el choque del domingo frente al Rayo Cantabria.

Durante la sesión en Las Pistas el cuerpo técnico ha dispuesto varios partidos, con la presión, posesión y el repliegue como principales puntos de atención, en los que no ha habido pistas sobre el posible once para el choque contra el filial del Racing.