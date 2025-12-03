Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Carlos Parra, llegando al entrenamiento junto a Aimar, Marotías y Mancebo.

Nuevo contratiempo en el Salamanca UDS durante este miércoles

Carlos Parra no ha podido finalizar el entrenamiento y se une a Davo y Dani Hernández en la enfermería

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:57

Comenta

Si hace menos de una semana había excelentes noticias en cuanto a la enfermería del Salamanca UDS, porque por primera vez en toda la temporada Jorge García disponía de todos sus futbolistas, seis días después la situación ha cambiado.

A las ausencias de Davo y Dani Hernández, que se lesionaron en el partido contra el Burgos Promesas, se les unió este miércoles otro compañero.

Durante los partidillos organizados por el cuerpo técnico, con distintas normas y objetivos, Carlos Parra ha notado una molestia y ha dejado la sesión para no correr más riesgos. El lateral derecho ha abandonado el anexo al Tori, que era donde se estaba celebrando la sesión, junto a Dani Hernández y Davo, que habían llegado unos minutos antes, después de haber estado recibiendo tratamiento.

En la última parte del entrenamiento recibió un golpe Aimar Barrera que le tuvo dolorido durante unos minutos, pero parece que no va a tener ningún problema.

