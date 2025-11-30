Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Davo se tapa la cara tras caer lesionado este domingo en el Helmántico. LAYA

El Salamanca UDS cruza los dedos por Davo y parece que respira con Dani Hernández

El extremo asturiano duró 15 minutos en el terreno de juego en su debut tras un «mal apoyo»

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:03

El Salamanca UDS cruza los dedos por Davo. «Es la parte fea del fútbol. Ojalá, de corazón, que sea lo menos posible lo de Davo; quiero dedicarle las palabras que nos tiene a todos. Mandarle mucha fuerza. Ha sido un mal apoyo, y ha sentido malas sensaciones pero hasta que no tengamos las pruebas, preferimos ser cautos», apuntó cariñosamente Jorge Hernández.

En esa misma línea, José Lara apuntó que esperaba que lo de Davo no fuera mucho y destacó su vuelta a los terrenos de juego y a la convocatoria después de mucho tiempo.

Por su parte, en torno a la lesión que obligó a Dani Hernández el club señaló que esperaba que no fuera «mucho»: «Una contractura o elongación».

