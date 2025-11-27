Excelentes noticias en el entrenamiento del Salamanca UDS Villanueva y Davo se reincorporaron al grupo en el entrenamiento de este jueves 27 de noviembre y Jorge García tuvo a su disposición a la totalidad de la plantilla

El Salamanca UDS amaneció con buenas noticias para Jorge García, entrenador del Salamanca UDS. El salmantino vio cómo dos de los jugadores que habían trabajado al margen a lo largo de la semana se unieron, este jueves 27 de noviembre, al trabajo con el grupo.

Villanueva, que fue titular por última vez ante el Coruxo, en la novena jornada, y se ha perdido por lesión los tres últimos choques, y Davo, quien no ha podido realizan su debut con la elástica charra, ya tiene olvidadas sus respectivas dolencias..

Ampliar Villanueva defienda una de las porterías en uno de los ejercicios.

Tal y como demostraron en la sesión que acogió Las Pistas, en la que ambos realizaron trabajo con el grupo con aparente normalidad. ¿Apuntan al partido del domingo? Ello hasta la sesión de mañana viernes y el sábado, últimas antes de la cita liguera, no se sabrá, pero sí están más cerca. El cuerpo técnico ha programado para ellos una reincorporación progresiva, ya que tienen un papel importante en el primer equipo.

Villanueva, que mostró una mejoría con respecto a la sesión del miércoles, podría ser una alternativa para la portería contra el Burgos B ya que completó el entrenamiento sin problemas. Por su parte, Davo, sí que continuará con más calma, aunque su debut cada vez está más cerca. El asturiano fue uno más durante los ejercicios y en el partidillo, pero no se descarta que siga combinando sesiones con el grupo y otras en las que trabaje al margen..

Ampliar Álvaro Boyero y Jorge García dirigen una parte de la sesión desde los graderíos, para tener un visión alta del partididllo. LAYA

Sobre el verde, el entrenamiento estuvo enfocado en la circulación rápida del balón y ejercicios tácticos que refuercen la solidez defensiva, además de seguir trabajando la finalización, con el objetivo de afinar la puntería antes del choque liguero contra el filial del Burgos, este domingo a las 17 horas. Asimismo, el staff probó varios onces en una serie de partidillos, donde lo más destacado estuvo en la zaga y en la medular. Primero se formo una línea defensiva con Hugo Marcos, Casado, Marotías y Souley, mientras que enfrente formaron con Parra, Murua, Rivas y Pulpón.

Por otro lado, Álex Alba y Cristeto compartieron el centro del campo, y Lara lo hizo con el equipo rival. Respecto a los tocados, Villanueva defendió una de las porterías, pidiendo más intensidad a los suyos en todo momento, como viene siendo habitual en el experimentado portero. Y, Davo, siempre caído a la banda derecha, fue variando con Aimar o Tomi en las bandas. Pero, lo más destacado de la mañana fue que el entrenador salmantino Jorge García contó con la totalidad de la plantilla a su disposición, algo complicado desde el principio curso pero que antes del parón de Navidad puede cambiar.