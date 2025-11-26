Salamanca UDS - Burgos B: horario y cómo ver en directo y por TV el partido de Segunda Federación Estos son los detalles para disfrutar del encuentro de la decimotercera jornada de Liga en el Grupo I de la Segunda Federación

La Gaceta Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:09

Regresa el fútbol al estadio Helmántico y lo hace para acoger el último choque para el Salamanca UDS del mes de noviembre en la competición doméstica. El equipo dirigido por Jorge García recibe la visita del Burgos B, con el objetivo de cosechar su segundo triunfo consecutivo después de la importante victoria frente al Marino de Luanco.

Los salmantinos ocupan la séptima posición con 20 puntos, ubicándose a un punto de los puestos de playoff de ascenso. Por su parte, el conjunto burgalés, en puestos de descenso, está encuadrado en la decimoquinta plaza, y tiene a dos puntos la salvación, y a uno el puesto de playout (fase de descenso a Tercera RFEF al término de la segunda vuelta).

Respecto a sus últimos partidos de Liga, después de enlazar dos encuentros sin conocer la victoria frente al Valladolid Promesas y el Real Ávila, el cuadro salmantino regresó a la senda del triunfo doblegando (1-2) al Marino de Luanco. Mientras que el filial del Burgos, que sumó cuatro empates consecutivos frente al Villaviciosa, Segoviana, Sámano y Sarriana, se vio superado (0-1) en la jornada anterior por el Numancia, debido a un tanto de los sorianos en el minuto 94.

Cuándo se juega el Salamanca UDS - Burgos B

El partido entre el Salamanca UDS y el Burgos B se disputará este domingo 30 de noviembre a las 17:00 horas, correspondiente a la 13ª jornada del Grupo 1 de Segunda Federación.

Dónde ver el Salamanca UDS - Burgos B

En la página web de LA GACETA te contaremos desde antes de su inicio todos los detalles del duelo entre el conjunto charro y el cuadro burgalés. Los locales pelearán por seguir dando pasos hacia el playoff, y el filial del Burgos por salir del descenso.

Dónde se juega el Salamanca UDS - Burgos B

El estadio Helmántico acogerá por tercera ocasión en la presente temporada el partido del Salamanca UDS, en este caso frente al Burgos B. En el estreno del feudo salmantino, el equipo de Jorge García logró la victoria (2-0) contra el Coruxo y en la última cita como local fue remontado (1-3) por el Real Ávila. Cabe recordar que el filial del Burgos sigue sin conocer la victoria a domicilio, y cumplidos seis partidos tiene un historial de 3 empates y 3 derrotas.