Jon Villanueva, entrenando en solitario.

El Salamanca UDS retoma el trabajo en el anexo al Tori con Villanueva al margen

El cuadro salmantino inicia la semana de entrenamientos centrado en el próximo partido de la jornada 13 frente al Burgos B

Salamanca

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:03

En la mañana de este miércoles, el Salamanca UDS completó la primera de las cuatro sesiones de entrenamiento de la presente semana en el anexo al Tori, con el objetivo de seguir preparando el encuentro del próximo domingo, 30 de noviembre, contra el Burgos B, a las 17:00 horas, correspondiente a la jornada 13 en el Grupo I de la Segunda RFEF, que tendrá el estadio Helmántico como escenario de la acción. El equipo de Jorge García afinó detalles para mantener su buena dinámica en la competición doméstica después de vencer a domicilio al Marino de Luanco.

El técnico del conjunto salmantino llevó las riendas de una sesión en la que comenzó advirtiendo a sus jugadores de la obligación de no bajar el ritmo tras la victoria en Luanco. La dinámica del entrenamiento se centró en aspectos tácticos, preparando a la plantilla para las exigencias del partido frente a un rival que llegará con la obligación de sumar para salir de los puestos de descenso. Durante la práctica, el cuerpo técnico insistió en ejercicios tácticos que refuercen la solidez defensiva y la transición rápida, buscando mantener la intensidad y cohesión del equipo charro.

Respecto a los jugadores, el entrenamiento contó con la presencia del guardameta Villanueva, que se ejercitó al margen continuando con su proceso de recuperación mediante ejercicios individuales, todos ellos aún con precaución. Por otro lado, el delantero Davo fue el único futbolista que no saltó al verde para proseguir con su trabajo específico de readaptación. El resto de integrantes de la primera plantilla del Salamanca UDS se ejercitó con intensidad y buen ambiente, centrado en llegar al choque frente al conjunto burgalés en las mejores condiciones posibles.

