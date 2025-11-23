Así queda la clasificación de Segunda RFEF: el Salamanca UDS aprovecha los pinchazos de sus rivales Los blanquinegros siguen séptimos en la tabla con 20 puntos, a 1 solo del 'playoff'

El Salamanca UDS recortó dos puntos al playoff y esta vez sí aprovechó los pinchazos de los clubes que ahora mismo ocupan puestos de fase de acenso con su triunfo en Miramar por 1-2. Los blanquinegros concluyen la jornada 12 en el mismo séptimo puesto en el que estaba, aunque ahora solo le separa un punto del quinto puesto que ahora mismo tiene en su posesión el CD Numanca. Además, el playout ya está a nueve puntos vista y el descenso directo, a 10.

El líder de la Liga es la Gimnástica Segoviana, que ha reforzado su condición de primer de la tabla tras ganar al Deportivo Fabril y abrir una brecha de cuatro puntos con respecto al filial gallego, que es el segundo clasificado con los mismos 23 puntos que suma el Vetusta, que no pasó del empate frente al Atlético Astorga. El Rea Ávila es cuarto con 22 puntos y el Numancia suma 21.

20, los mismos que el Salamanca UDS tiene el Bergantiños, que sale esta jornada de los puestos de fase de ascenso. Y junto con los blanquinegros ocupa los puestos virtuales de clasificación para la próxima edición de la Copa de SM El Rey.

Un punto por debajo de los del Helmántico se sitúa la UD Ourense.

En playout se encuentra el Rayo Cantabria con 11 puntos, mientras que en descenso se ubican la UP Langreo, el Burgos Promesas, próximo rival del Salamanca UDS, el Atlético Astorga, el Sámano y el Lealtad de Villavicosa. Todos tienen 10 puntos menos los dos últimos, que suman nueve y siete, respectivamente.

Resultados de la jornada 12

At. Astorga 1 — Oviedo Vetusta 1

Burgos Promesas 0 — Numancia 1

Coruxo 4 — Sámano 1

Deportivo Fabril 0 — Segoviana 1

Langreo 4 — Lealtad 0

Marino Luanco 1 — Salamanca UDS 2

Rayo Cantabria 2 — Sarriana 0

UD Ourense 1 — Bergantiños 0

Ávila 2 — Valladolid Promesas 2

Próxima jornada

En la jornada 13ª de Liga el Salamanca UDS recibirá en el estadio Helmántico al Burgos Promesas este domingo 30 de noviembre a partir de las 17:00 horas. El filial burgalés es el rey del empate en esta Liga, habiendo empatado 7 de los 12 duelos jugados hasta la fecha. Cabe señalar que el conjunto de Castañares no gana desde este pasado 12 de octubre. Desde entonces ha cosechado cuatro tablas y dos derrotas. A domicilio este curso todavía no ha ganado.

