Parra y Javi Delgado se abrazan festejando el segundo tanto del Salamanca UDS en Miramar.

El Salamanca UDS sabe sufrir y ganar (1-2)

Los blanquinegros se imponen con tantos de Parra y Javi Delgado al Marino de Luanco. Los de Jorge García estuvieron muy cómodos en el primer acto y sudaron para aguantar el resultado en el segundo

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

El entrenador blanquinegro apostó por mover el once buscando más contundencia en las áreas, que es donde se deciden los partidos y donde estaba penando este Salamanca UDS pese a su fútbol brillante. La apuesta por dar entrada a Casado y Souley en defensa y por formar en el centro del campo con el doble pivote Alba–Lara no pudo salir mejor. Se perdió en vistosidad, pero se ganó, que al fin y al cabo es lo que cuenta.

No tuvo que esperar mucho Jorge García para comprobar que la apuesta era correcta. En la primera acción de ataque de su equipo encontró el premio del gol. La presión asfixiante en la salida del balón sorprendió al Marino de Luanco, que trataba de hilar fútbol. Del robo se llegó a Javi Delgado, quien firmó una asistencia deliciosa para que Carlos Parra mandara el balón al fondo de la red a las primeras de cambio.

El gol tan tempranero aceleró el corazón del Marino de Luanco, que jugó precipitado y a trompicones. Aunque, cuando conseguía enlazar tres pases seguidos, era capaz de asomarse al área de Leo Mendes. Así pudo encontrar el empate en las botas de Leiva y Marcos Bravo a lo largo de un primer acto en el que el Salamanca UDS se sintió comodísimo dejando jugar a su rival y esperando detrás de la mata. El conjunto blanquinegro pisó con cierta regularidad el área de Dennis. De hecho, a la media hora de partido pudo haber matado el encuentro el equipo del Helmántico si Dani Hernández hubiera llegado a adivinar la maldad de Aimar. Pero no fue así.

Diez minutos después, quien adivinó dónde sería el rechace del chutazo de Alba fue Javi Delgado, que leyó un rechace escorado al costado derecho. Solo tuvo que controlar y fusilar a placer al meta asturiano, porque nadie le esperaba allí.

Sergio Sánchez, entrenador del conjunto visitante, formó una revolución al descanso. Hasta cuatro cambios hizo con respecto al primer tiempo. Y con eso consiguió acabar con la comodidad banquinegra, que cedió metros primero, luego ocasiones, y a falta de media hora recortar el marcador a la salida de un córner rematado por Íñigo. A partir de ahí, el Salamanca UDS se hundió sobre su propia portería defendiendo los tres puntos con uñas, dientes y actuaciones salvadoras de Marotías y Leo Mendes a falta en el último cuarto de horas del partido. También el colegiado salvó el empate anulando el segundo tanto del Marino.

Jorge García trató de reconectar a su equipo con los cambios y, aunque los blanquinegros volvieron a pisar el área rival, lo cierto es que no consiguieron rematar la faena con un tercer tanto antes de la hora. Aunque pudo haberlo hecho Abraham cuatro minutos antes del final, pero su derechazo se estrelló en el palo.

