Parra se pone a mil en el Salamanca UDS

Carlos Parra (Madrid, 29 años) se convirtió en el histórico campo de Miramar en el primer jugador de la plantilla del Salamanca UDS en superar los mil minutos jugados en Liga. Y también en el único en haber sido titular en todos y cada uno de los 12 encuentros de la competición regular en el Grupo 1 de la Segunda Federación con la camiseta blanquinegra. La suplencia de Carlos Cristeto este pasado domingo le ha dejado ya como el único insustituible para Jorge García. Las rotaciones del preparador salmantino no van con él.

Mientras el resto de la plantilla —salvo Davo, que sigue sin entrar en convocatoria— ha visto empezar, como mínimo, un encuentro desde el banquillo, Parra no. En total, suma 1.016 minutos disputados esta campaña: todos salvo 64 de los jugados por los blanquinegros en la competición regular.

La confianza ciega de Jorge García en el lateral madrileño no es nueva, sino que surge en el mismo momento en el que el preparador salmantino da el salto, el pasado curso, del filial al primer equipo. De los 17 partidos de Liga y 3 de Copa RFEF que ha dirigido al primer equipo, Parra tan solo ha estado ausente en uno: el último de Liga de la pasada campaña, en el que los blanquinegros perdieron por 3-0, curiosamente en Miramar, donde alcanzó también la cifra de 25 partidos oficiales con la elástica blanquinegra.

Tras Parra, la lista de jugadores que pueden superar esa primera gran barrera de minutos disputados son Cristeto —que está a tan solo 37 minutos de Liga de lograrlo; el contador se le quedó parado ante el Real Ávila en 963—, Mancebo —a 61 minutos vista— y Óscar Marotías —a 88—; todos ellos lo pueden conseguir este próximo domingo frente al Burgos Promesas en el Helmántico.

Como las buenas noticias nunca llegan solas, Carlos Parra también se convirtió en Miramar en el primer defensa que ve puerta este curso en el Salamanca UDS, siendo el octavo jugador en celebrar un tanto esta temporada tras Servetti (4), Javi Delgado (3), Dani Hernández, Abraham y Carrasco (2), Mancebo, Tomi y Lara (1). Además, igualó el tanto que marcó el curso anterior con 22 partidos todavía por disputarse.

