Iyana Martín celebra una de sus canastas frente a Valencia. LAYA

«En Würzburg pasan estas locuras»

Iyana Martín recuerda la espectacular noche del miércoles: «Se me puso la carne de gallina»

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:24

Iyana Martín (Oviedo, 18 de enero de 2006) fue la gran protagonista de la espectacular victoria del Perfumerías Avenida contra el Valencia BC en la ... tarde-noche del miércoles en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez. Fue la jugadora más destacada también la que apareció en varios de los momentos clave, como la canasta final para poner el 58-57 definitivo. 24 horas después, ya en frío, analizaba lo sucedido durante esas dos horas, y lo tenía claro: «Fue una de las mejores noches que he vivido de lo que llevo en Salamanca».

