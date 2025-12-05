«En Würzburg pasan estas locuras»

Iyana Martín (Oviedo, 18 de enero de 2006) fue la gran protagonista de la espectacular victoria del Perfumerías Avenida contra el Valencia BC en la ... tarde-noche del miércoles en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez. Fue la jugadora más destacada también la que apareció en varios de los momentos clave, como la canasta final para poner el 58-57 definitivo. 24 horas después, ya en frío, analizaba lo sucedido durante esas dos horas, y lo tenía claro: «Fue una de las mejores noches que he vivido de lo que llevo en Salamanca».

Avenida es el club en el que quiso jugar desde que era una niña —y eso que no ha cumplido los 20 años— y a pesar de llevar en él poco más de una temporada sabe de sobra cuál es su ADN: «Lo que nos está caracterizando estos meses, y que es algo que hemos tomado como parte de nuestra personalidad, es la resiliencia que hemos tenido. Hemos pasado momentos muy complicados. En el partido contra el Valencia Basket nunca dejamos de creer a pesar del resultados. Con la ayuda de la afición estuvimos ahí y no nos rendimos. En este equipo nunca damos los partidos por perdidos por lo que viene a ser el ADN de Avenida. Nunca vamos a pensar que hemos perdido hasta que suene la bocina, porque estas locuras pueden llegar a pasar».

La base asturiana estuvo 27 minutos en la pista, en los que alcanzó una valoración de + 26, gracias a sus 21 puntos (8 de 14 en los tiros de campo), 7 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperaciones y 6 faltas recibidas. Esas cifras le sirvieron para ser una de las componentes del quinteto ideal de la novena jornada de la Liga Femenina junto a Claudia Contell, Ainhoa Gervasini, Axelle Merceron y Lydia Giomi.

En una entrevista que concedió a LA GACETA hace un par de semanas, Iyana dejó una sentencia clarificadora: «Me encantaría que la gente nos viese entrenar algún día, porque nos estamos dejando la piel». Los resultados no estaban acompañando —aunque ahora llevan seis victorias seguidas, la mejor racha desde que Anna Montañana es la entrenadora— y por eso explica qué ha supuesto la victoria contra el Valencia BC y el buen momento que atraviesan: «Es más que nada satisfacción porque hemos recogido lo que llevamos meses sembrando. Es un pequeño premio a todo el trabajo y el sacrificio que estamos haciendo. Y no sólo para nosotras y el staff, sino para la afición, que se merecía un partido como el de ayer». Pero en su papel de veterana a pesar de su juventud, continuó: «Estamos infinitamente contentas pero sabemos que este viernes llegaremos al entreno y nos tocará volver a ponernos el mono de trabajo para plantarle cara a un Casademont Zaragoza que viene muy fuerte y que está haciendo una temporada casi impecable. Tenemos muchas ganas de seguir demostrando todo lo que estamos haciendo».

Todo lo vivido el miércoles, durante el encuentro y también en la celebración, hace que lo tenga claro: «Ha sido una de las mejores noches que he vivido en lo que llevo en Salamanca. Evidentemente por la forma en la que ganamos el partido, pero también por cómo estuvo la grada: la afición fue increíble y nuestra sexta jugadora, porque íbamos perdiendo por 10 y apretaban como si fuéramos 1 arriba o 1 abajo. Fue muy chulo y se me ponía la carne de gallina viendo cómo casi se cae el pabellón. Estoy muy contenta».

Conociéndola y viendo cómo ha progresado el equipo, seguramente que lo que se produjo el miércoles en el Würzburg Silvia Domínguez se va a repetir en más ocasiones a lo largo de la temporada. Por ella, desde luego, no va a quedar.

21 puntos, su 2ª máxima anotación

Desde que llegó a Avenida, Iyana únicamente había metido más puntos, 22, la pasada campaña frente al Osés Construcción. También le hizo 21 al IDK.