Así queda la clasificación de la Liga Femenina tras la novena jornada Ya sólo quedan dos líderes, Spar Girona y Casademont Zaragoza, y Avenida se pone a 1 triunfo de la tercera plaza

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:32 Comenta Compartir

La novena jornada de la Liga Femenina, celebrada este miércoles 3 de diciembre, no ha defraudado a nadie y ha sido espectacular, tal y como se esperaba, con dos partidos estelares: el Perfumerías Avenida-Valencia BC y el Hozono Global Jairis-Spar Girona. Ha habido varias novedades en la clasificación, con solamente ya dos equipos al frente y cambio en la posición de colista.

Los cuatro equipos que lideraban la clasificación hasta la jornada 8 se han quedado en dos, el Spar Girona y el Casademont Zaragoza (8 partidos ganados y 1 perdido), ya que tanto el equipo de Rubén Burgos como el IDK Euskotren han sufrido su segunda derrota del curso.

El conjunto entrenado por Roberto Íñiguez ha tenido que realizar un gran último cuarto (16-25) para terminar ganando en Alcantarilla por 71-77, frente a un Hozono Global Jairis que ha tenido un final similar al de hace unos días contra Avenida. Mariam Coulibaly, con 20 puntos y 9 rebotes, ha vuelto a ser la jugadora más destacada del Spar Girona.

Algo más cómodo lo ha tenido el Casademont Zaragoza para imponerse 69-82 en su visita al Cadí La Seu, con 22 puntos de Carla Leite, los mismos que ha hecho Ainhoa Gervasini para el cuadro local.

El que no ha podido mantenerse en la primera posición ha sido el Valencia BC, que ha caído derrotado frente al Perfumerías Avenida en medio de un ambiente espectacular en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez y con una espectacular Iyana Martín, autora de 21 puntos y de la canasta decisiva. Con esta victoria el equipo de Anna Montañana se coloca a una sola victoria de la tercera posición y es quinto en la tabla.

Lo mismo le ha ocurrido al IDK Euskotren, que ha perdido por 61-51 en casa del Durán Maquinaria Ensino, otra de las sorpresas agradables de lo que va de temporada.

En la zona baja de la clasificación, el Spar Gran Canaria ha logrado su segundo triunfo consecutivo (77-83 en casa del Kutxabank Araski) y ha dejado el farolillo rojo al Movistar Estudiantes, que ha perdido en el Magariños por 83-86 contra el Baxi Ferrol.

La Liga Femenina no para y este fin de semana vivirá su décima jornada con otros dos enfrentamientos destacados: Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida y Spar Girona-IDK Euskotren.

RESULTADOS 9ª JORNADA

Joventut Badalona 71 - Innova Leganés 65

Kutxabank Araski 77 - Spar Gran Canaria 83

Perfumerías Avenida 58 - Valencia BC 57

CAB Estepona 70 - Lointek Gernika Bizkaia 86

Movistar Estudiantes 83 - Baxi Ferrol 86

Durán Maquinaria Ensino 61 - IDK Euskotren 51

Cadí La Seu 69 - Casademont Zaragoza 82

Hozono Global Jairis 71 - Spar Girona 77

HORARIOS 10ª JORNADA

Innova Leganés - Movistar Estudiantes, sábado 6 de diciembre a las 17:00 horas

Kutzabank Araski - CAB Estepona, sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas

Cadí La Seu - Hozono Global Jairis, sábado 6 de diciembre a las 19:30 horas

Casademont Zaragoza - Perfumerías Avenida, domingo 7 de diciembre a las 12:15 horas

Valencia BC - Spar Gran Canaria, domingo 7 de diciembre a las 15:30 horas

Spar Girona - IDK Euskotren, domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas

Joventut Badalona - Durán Maquinaria Ensino, domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas

Baxi Ferrol - Lointek Gernika Bizkaia, domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas