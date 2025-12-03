Locura total: el Perfumerías Avenida logra una victoria para el recuerdo frente al Valencia BC (58-57) El arbitraje desquició a las de Montañana, que tiraron de carácter y alma para remontar en los últimos minutos

Increíble, histórico, maravilloso... Pongan todos los adjetivos que quieran para lo que se ha vivido este miércoles en el Würzburg Silvia Domínguez. En un partido loco, con dos grandes equipos y un arbitraje que no ha estado a la altura, el Perfumerías Avenida se ha impuesto al Valencia Basket 58-57.

Después de la canasta inicial de Leo Fiebich se desató Avenida y rápidamente se puso con un sorprendente 9-2, con 5 puntos de Andrea Vilaró y una Spreafico muy vertical en busca del aro visitante. No habían pasado ni dos minutos y Rubén Burgos se vio obligado a pedir tiempo muerto con una clara premisa: sus jugadoras tenían que estar mucho más agresivas en defensa.

Y lo hicieron, sin recibir el castigo de las faltas y con un parcial de 0-10 se pusieron por delante en el marcador, aunque dos canastas de Abby Meyers y Mous Djaldi-Tabdi y una excelente defensa, con dos tapones seguidos a María Araujo como ejemplo, hicieron que las de Montañana llegaran por delante al final del primer cuarto: 13-10.

El Valencia BC seguía a lo suyo siendo muy duro atrás y colapsando la zona, mientras que las faltas sólo subían en el casillero local. Durante casi 6 minutos del segundo periodo (con las gradas ya casi repletas a pesar del horario del partido) no fue capaz de anotar Avenida, obligado a buscar malas opciones ante la intensa y buena defensa visitante. Lo mejor fue que, ya que no podían anotar, las jugadoras charras se emplearon con la misma eficacia atrás y por eso no se veían demasiado abajo en el marcador: 13-17.

El enfado por la actuación arbitral hizo que los aficionados también se pusieran a jugar el partido y eso obligó a venirse arriba al equipo. Cave inauguró los puntos y después llegó el vendaval: 14 puntos en 4 minutos para llegar al descanso mandando 27-21. Después de Cave llegó el turno de las tiradoras, ya que buscar buenas situaciones dentro era casi imposible. Spreafico e Iyana firmaron dos triples cada una, el último de la asturiana cuando estaba a punto de sonar la bocina para marcharse a vestuarios, bajo la atronadora ovación de los aficionados.

Después de esos 20 minutos las valencianas solamente llevaban 3 faltas (8 las locales) y porque la tercera la forzaron para que corriera el reloj en el último ataque perfumero.

La diferencia para las salmantinas se fue hasta los 8 puntos después de dos tiros libres convertidos por Cave, porque por un momento el trío arbitral pareció ser justo y pitó tres faltas en un visto y no visto. Pero claro, fue un espejismo. Un triple de Araújo fue el preámbulo de lo que iba a venir a continuación: personal señalada a Avenida y técnica a Iyana Martín, que se quedó helada. Fiebich y Alexander no fallaron desde la línea para empatar el partido a 31.

Las decisiones arbitrales continuaban enfadando a los aficionados y las jugadoras locales terminaron por desquiciarse. El Valencia BC no lo iba a desaprovechar y con un parcial de 0-17 se fue con una clara ventaja al final del primer cuarto (33-45), y contra un rival así eso es el 99 % de as ocasiones sinónimo de derrota.

Sin embargo, Avenida no estaba dispuesto a rendirse y se colocó a 6 puntos (44-50) gracias a sendos triples de Iyana Martín, que ya estaba con cuatro personales, y Spreafico. Pero las pérdidas impidieron reducir un poco más la desventaja según iba avanzando el crono.

O los fallos, porque después de una entrada que significó el 46-51, Claudia Soriano falló la siguiente, que podía haber metido el miedo en el cuerpo a las valencianas. En cambio, Ben Abdelkader no desaprovechó su oportunidad y con un triple volvió a poner a su equipo 8 arriba a falta de dos minutos y medio.

Lo siguieron intentando las de Montañana, que se pusieron a 4 puntos que pudieron ser 2 pero el intento de Iyana no entró. La que no falló fue Araújo desde el triple para poner el 50-57 y dejar el choque liquidado.

O eso parecía, porque a 10 segundos del final la asturiana se sacó de la manga un triple antológico y apretar el marcador al máximo: 56-57. No fue capaz de sacar Valencia BC y Avenida tuvo la bola para llevarse el encuentro. La metió Iyana, desatada, pero todavía le quedaron 4 segundos y 2 décimas a Valencia BC. No fue capaz de anotar y todo el mundo se volvió loco en Würzburg con el 58-57.

