Locura total: el Perfumerías Avenida logra una victoria para el recuerdo frente al Valencia BC (58-57)
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:52
Increíble, histórico, maravilloso... Pongan todos los adjetivos que quieran para lo que se ha vivido este miércoles en el Würzburg Silvia Domínguez. En un partido loco, con dos grandes equipos y un arbitraje que no ha estado a la altura, el Perfumerías Avenida se ha impuesto al Valencia Basket 58-57.
Después de la canasta inicial de Leo Fiebich se desató Avenida y rápidamente se puso con un sorprendente 9-2, con 5 puntos de Andrea Vilaró y una Spreafico muy vertical en busca del aro visitante. No habían pasado ni dos minutos y Rubén Burgos se vio obligado a pedir tiempo muerto con una clara premisa: sus jugadoras tenían que estar mucho más agresivas en defensa.
Y lo hicieron, sin recibir el castigo de las faltas y con un parcial de 0-10 se pusieron por delante en el marcador, aunque dos canastas de Abby Meyers y Mous Djaldi-Tabdi y una excelente defensa, con dos tapones seguidos a María Araujo como ejemplo, hicieron que las de Montañana llegaran por delante al final del primer cuarto: 13-10.
El Valencia BC seguía a lo suyo siendo muy duro atrás y colapsando la zona, mientras que las faltas sólo subían en el casillero local. Durante casi 6 minutos del segundo periodo (con las gradas ya casi repletas a pesar del horario del partido) no fue capaz de anotar Avenida, obligado a buscar malas opciones ante la intensa y buena defensa visitante. Lo mejor fue que, ya que no podían anotar, las jugadoras charras se emplearon con la misma eficacia atrás y por eso no se veían demasiado abajo en el marcador: 13-17.
El enfado por la actuación arbitral hizo que los aficionados también se pusieran a jugar el partido y eso obligó a venirse arriba al equipo. Cave inauguró los puntos y después llegó el vendaval: 14 puntos en 4 minutos para llegar al descanso mandando 27-21. Después de Cave llegó el turno de las tiradoras, ya que buscar buenas situaciones dentro era casi imposible. Spreafico e Iyana firmaron dos triples cada una, el último de la asturiana cuando estaba a punto de sonar la bocina para marcharse a vestuarios, bajo la atronadora ovación de los aficionados.
Después de esos 20 minutos las valencianas solamente llevaban 3 faltas (8 las locales) y porque la tercera la forzaron para que corriera el reloj en el último ataque perfumero.
La diferencia para las salmantinas se fue hasta los 8 puntos después de dos tiros libres convertidos por Cave, porque por un momento el trío arbitral pareció ser justo y pitó tres faltas en un visto y no visto. Pero claro, fue un espejismo. Un triple de Araújo fue el preámbulo de lo que iba a venir a continuación: personal señalada a Avenida y técnica a Iyana Martín, que se quedó helada. Fiebich y Alexander no fallaron desde la línea para empatar el partido a 31.
Las decisiones arbitrales continuaban enfadando a los aficionados y las jugadoras locales terminaron por desquiciarse. El Valencia BC no lo iba a desaprovechar y con un parcial de 0-17 se fue con una clara ventaja al final del primer cuarto (33-45), y contra un rival así eso es el 99 % de as ocasiones sinónimo de derrota.
Sin embargo, Avenida no estaba dispuesto a rendirse y se colocó a 6 puntos (44-50) gracias a sendos triples de Iyana Martín, que ya estaba con cuatro personales, y Spreafico. Pero las pérdidas impidieron reducir un poco más la desventaja según iba avanzando el crono.
O los fallos, porque después de una entrada que significó el 46-51, Claudia Soriano falló la siguiente, que podía haber metido el miedo en el cuerpo a las valencianas. En cambio, Ben Abdelkader no desaprovechó su oportunidad y con un triple volvió a poner a su equipo 8 arriba a falta de dos minutos y medio.
Lo siguieron intentando las de Montañana, que se pusieron a 4 puntos que pudieron ser 2 pero el intento de Iyana no entró. La que no falló fue Araújo desde el triple para poner el 50-57 y dejar el choque liquidado.
O eso parecía, porque a 10 segundos del final la asturiana se sacó de la manga un triple antológico y apretar el marcador al máximo: 56-57. No fue capaz de sacar Valencia BC y Avenida tuvo la bola para llevarse el encuentro. La metió Iyana, desatada, pero todavía le quedaron 4 segundos y 2 décimas a Valencia BC. No fue capaz de anotar y todo el mundo se volvió loco en Würzburg con el 58-57.