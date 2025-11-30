El Perfumerías Avenida saca las garras y logra un gran triunfo frente al Jairis (65-70) Iyana Martín lidera la actuación de las de Anna Montañana en Alcantarilla con 20 puntos

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

El Perfumerías Avenida consiguió este domingo una gran victoria frente al Jairis por 65-70. Fue frente a un rival directo, comenzando de la mejor manera una exigente semana en la que también se enfrentará al Valencia BC y al Casademont Zaragoza.

Ha sido un triunfo muy trabajado de principio a fin, ya que el rival no se rindió en ningún momento, y gracias a una muy buena actuación coral —con una rotación de nueve jugadoras— liderada por Iyana Martín, autora de 20 puntos.

Apenas había transcurrido tiempo cuando se comprobó que ninguno de los dos equipos iba a conceder nada al rival, por lo que cada punto costaba un gran esfuerzo. Fue Vonleh quien encontró la manera de romper la defensa de Avenida y dar pequeñas ventajas a las murcianas, mientras que al equipo de Montañana le costaba más generar opciones.

Un triple de Iyana puso por primera vez a su equipo por delante (11-13), pero el Jairis volvió a adelantarse y terminó el primer cuarto con ventaja (19-18), a pesar de otros tres puntos de Meyers. Avenida estaba ligeramente por debajo en el marcador por su bajo porcentaje en los tiros de campo (7 de 18) y porque perdía la batalla en el rebote (8-4).

Dos canastas seguidas de Ángela Mataix colocaron al cuadro local 5 puntos arriba, pero llegaron las soluciones tras el tiempo muerto solicitado por Montañana: parcial de 0-7, con muy buenas defensas y con Zellous y Cave culminando los ataques.

En el Jairis, Alba Prieto asumió la responsabilidad, aprovechando las concesiones defensivas de sus rivales, pero Iyana Martín respondió anotando 7 puntos seguidos para que su equipo se fuera al descanso con una renta de 4 puntos: 30-34.

En ese momento, Avenida no solo había igualado la batalla por el rebote, sino que la dominaba (14-15). Aunque seguía fallando en los lanzamientos, su mayor volumen de tiro le permitía mantenerse por delante en el marcador tras una sólida primera mitad.

Avenida regresó muy bien de vestuarios con canastas de Djaldi-Tabdi y Meyers, colocándose unos puntos arriba, que serían 9 —la máxima diferencia de todo el choque— poco después tras dos tiros libres convertidos por Iyana Martín.

Pero llegaron un par de errores, y el Jairis aprovechó para acercarse gracias a un parcial de 6-0. No llegó el susto porque Soriano y Spreafico anotaron dos triples consecutivos, poniendo el 40-49. La catalana, a punto de cerrar el tercer cuarto, volvió a acertar desde fuera, aunque la canasta final de Alba Prieto tras la asistencia por la espalda de Massey dejó la ventaja charra en 7 puntos.

Estaba claro que habría que seguir peleando, y el Jairis aumentó su agresividad, provocando momentos de desconcierto en las filas de Avenida. Poco a poco, la renta fue disminuyendo, y a 3 minutos y 52 segundos del final comenzó un nuevo encuentro, con empate a 61.

Pero volvió a aparecer Iyana Martín, con un triple, y Djaldi-Tabdi y Cave también anotaron, y finalmente llegó la victoria para el Perfumerías Avenida, por 65-70, muy trabajada y de mucho mérito.