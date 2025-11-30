Así queda la clasificación de la Liga Femenina tras la octava jornada Los cuatro líderes continúan sin fallar y Avenida y Ensino les siguen a dos victorias

Andrea Vilaró se dispone a ejecutar un pase en el Jairis-Avenida.

Alex G. Santana Salamanca Domingo, 30 de noviembre 2025, 15:33

La octava jornada de la Liga Femenina ha llegado a su fin a primera hora de la tarde de este domingo, cuando han terminado los seis encuentros programados para el día. Ha habido algunos cambios en la clasificación, que sigue liderada por los cuatro mismos equipos —Spar Girona, Valencia BC, Casademont Zaragoza e IDK Euskotren—, perseguidos ahora por el Perfumerías Avenida en el quinto lugar. Además, el Spar Gran Canaria por fin ha estrenado su casillero de victorias.

Los cuatro primeros clasificados con 7 victorias y 1 derrota han sacado adelante sus partidos, aunque a unos les ha costado más que a otros después de los compromisos en la Euroliga entre semana.

El que ha ganado con mayor solvencia ha sido el Spar Girona, por 87-65 contra un Durán Maquinaria Ensino que ha sufrido así su tercera derrota de la temporada y que ahora marcha empatado con Avenida. La protagonista ha sido Mariam Coulibaly, con dobles figuras de 17 puntos y 11 rebotes.

Con más trabajo y gracias a un gran último cuarto (29-14) se ha impuesto el Valencia BC al CAB Estepona por 82-74, en el que ha sido el séptimo triunfo consecutivo de las de Rubén Burgos. Leo Fiebich se ha ido a + 37 de valoración gracias a sus 27 puntos, 6 rebotes y 6 faltas recibidas.

También ha tenido que pelear el Casademont Zaragoza para superar 72-66 al Movistar Estudiantes, con 16 puntos de Helena Pueyo, que además ha recuperado 7 balones.

Sigue con su espectacular inicio de curso el IDK Euskotren de Azu Muguruza, que este sábado derrotó 75-68 al Joventut Badalona. Yvonne Ejim ha sido la gran protagonista con 23 puntos y 12 rebotes.

A los cuatro líderes les sigue el Perfumerías Avenida (5-3)tras su triunfo en Alcantarilla frente al Jairis, al que aleja en la tabla. Las de Anna Montañana han realizado un partido muy consistente, lideradas por Iyana Martín con 20 puntos. En las filas murcianas la mejor ha sido Aina Ayuso con 16 puntos.

Junto al equipo de Bernat Canut, con 4 victorias y 4 derrotas se queda el Kutxabank Araski, que venció a domicilio al Innova Leganés (64-70).

El Spar Gran Canaria ha logrado su primer triunfo, por 93-81 frente al Baxi Ferrol, mientras que Cadí La Seu se ha hecho con una importante victoria en su visita al Lointek Gernika (63-75).

La Liga Femenina no para y en la semana que entra tendrá doble jornada. La novena se disputada el miércoles 3 de diciembre, con el choque entre el Perfumerías Avenida y el Valencia BC como gran atractivo.

Resultados de la jornada 8

Innova Leganés 64 - Kutxabank Araski 70

IDK Euskotren 75 - Joventut Badalona 68

Hozono Global Jairis 65 - Perfumerías Avenida 70

Spar Gran Canaria 93 - Baxi Ferrol 81

Casademont Zaragoza 72 - Movistar Estudiantes 66

Valencia BC 82 - CAB Estepona 74

Lointek Gernika Bizkaia 63 - Cadí La Seu 75

Spar Girona 87 - Durán Maquinaria Ensino 65

Horarios de la jornada 9 (miércoles, 3 de diciembre)

Joventut Badalona - Innova Leganés, a las 18:00 horas

Kutxabank Araski - Spar Gran Canaria, a las 19:00 horas

Perfumerías Avenida - Valencia BC, a las 19:00 horas

CAB Estepona - Lointek Gernika Bizkaia, a las 19:30 horas

Movistar Estudiantes - Baxi Ferrol, a las 20:00 horas

Durán Maquinaria Ensino - IDK Euskotren, a las 20:00 horas

Cadí La Seu - Casademont Zaragoza, a las 20:00 horas

Hozono Global Jairis - Spar Girona, a las 20:30 horas