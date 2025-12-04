Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Davo, en un entrenamiento junto a Parra. LAYA

Ya hay parte médico de Davo y Dani Hernández y no es nada positivo en el caso del asturiano

El extremo asturiano, que se lesionó en su debut con el Salamanca UDS, deberá estar varias semanas de baja

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:02

Comenta

El Salamanca UDS ha comunicado este jueves el parte médico de los dos futbolistas que cayeron lesionados en el partido del pasado domingo frente al Burgos Promesas. En el caso de Dani Hernández, ya se sabía que habría sufrido una rotura de fibras, y en cuanto a Davo, la noticia conocida hoy no es nada positiva, porque el extremo asturiano deberá estar varias semanas de baja después de su problema tras llevar solamente unos minutos sobre el campo en su debut con el equipo.

Dani Hernández presenta «una rotura de fibras en la musculatura isquiotibial, motivo por el cual ya se ejercita al margen del grupo. Su vuelta a los terrenos de juego dependerá de su progresión en los próximos días«. Su caso preocupa menos y no debería tardar mucho en volver a estar disponible para Jorge García.

En cuanto a Davo, este es su parte médico: «Sufre una avulsión del tendón del músculo plantar delgado y una fractura trabecular del calcáneo. El jugador ya está bajo tratamiento y su tiempo de recuperación quedará supeditado a la evolución de la lesión durante las próximas semanas«. Queda confirmada por lo tanto la mala suerte del futbolista, que después de haber podido debutar tras sus problemas físicos y personales, tendrá que volver a estar parado de momento un tiempo indeterminado.

