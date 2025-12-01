El Salamanca UDS ya tiene parte médico de Dani Hernández: cita clave para Davo este martes

Iván Ramajo Salamanca Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Las sensaciones que Jorge García, entrenador del Salamanca UDS, tenía sobre el estado de la enfermería tras el duro encuentro en el apartado físico —era la primera semana que el preparador blanquinegro tenía a su disposición a los 23 efectivos que conforman la plantilla— frente al Burgos Promesas se han cumplido al cincuenta por ciento. «Lo de Dani Hernández parece que no será mucho, que se quedará en un susto; intuimos que será contractura o elongación», afirmó el preparador blanquinegro en sala de prensa. El diagnóstico, tras las pruebas a las que se sometió en la jornada de este lunes, arroja una microrrotura en la parte posterior del muslo izquierdo, que le obligó a ser sustituido por Álex Alba a los 15 minutos de arrancar el encuentro.

El pleno de acierto con las sensaciones iniciales de Jorge García no llega —no fue tan optimista en su caso y se dedicó a mandarle un mensaje cariñoso— porque Davo sigue pendiente de pruebas. En este sentido, está previsto que en la jornada de este martes se someta a una resonancia que arroje algo de luz a los problemas que le obligaron a retirarse en el encuentro con el que debutaba vestido de blanquinegro y en el que tan solo pudo aguantar sobre el terreno un cuarto de hora.

Salamanca CF UDS