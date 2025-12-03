El '9' del Salamanca UDS por fin da puntos: los números que lo confirman 15 de los 23 puntos del Salamanca UDS llevan la rúbrica de los tantos de Javi Delgado y Servetti. Entre ambos suman ya los mismos goles que Emaná, Villajos y RDT en todo el curso anterior

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:20 Comenta Compartir

Pese a que la lista de «¡uys!» que la afición del Salamanca UDS lleva lamentados en estos 1.170 minutos de Liga —algunos por fallos increíbles bajo los palos—, lo cierto es que uno de los rangos más estables del conjunto de Jorge García es su fluida relación con el gol; al principio, con tantos que llegaban en los últimos compases; después, con goles muy tempraneros; y, en el partido en el Helmántico, con goles de los dos colores.

En cualquier caso, en todos y cada uno de los choques de la competición regular, salvo uno —el 0-0 de los anexos de Zorrilla fue la excepción que confirma la regla—, ha visto portería, arrojando una media aritmética de 1,5 tantos por partido disputado.

Los 20 goles celebrados por el equipo blanquinegro en los 13 primeros duelos de la competición regular —el curso pasado, en las 34 jornadas, hizo 43— le aúpan al top 3 de conjuntos más goleadores del Grupo 1, tras el Deportivo Fabril (23) y el Real Oviedo Vetusta (22). Y lo ubican en el séptimo lugar de toda la categoría, tras los dos filiales; el Utebo, del Grupo 2, que suma 29 dianas; el Barça Atlètic, del 3, con 25; y el Getafe B (22) y el Intercity (22), del 5.

Datos que esta temporada traen aparejada la figura del '9', que es novedad más que significativa en medio de la relación tan complicada que, desde siempre —desde la reapertura del estadio Helmántico en septiembre de 2016—, ha mantenido el ariete de referencia de cada temporada con el gol cuando ha vestido de blanquinegro.

En toda la 'era Lovato', una de sus máximas ha sido que al '9' «le faltaba gol», salvo las honrosas excepciones de Murci, que firmó 16 tantos en la fase regular del curso 2017/18, y Germán Fassani, con 10 en la 2023/24. Sin embargo, esas cifras pobres parecen haber quedado atrás esta temporada con el tándem de delanteros que forman Javi Delgado (5 tantos y máximo artillero del vestuario) y Pablo Servetti (4 goles).

Entre cántabro y uruguayo, entre uno y otro, firman casi la mitad de los tantos ligueros de los blanquinegros, cuyo valor es exponencial en la tabla de clasificación: cinco de los siete triunfos llevan goles con su firma. Son 15 de los 23 puntos totales, un 65% de los conseguidos en las 13 primeras jornadas de la Liga. Una maravillosa noticia para el club del Helmántico por inusual.

Hay un dato que evidencia que por fin parece haberse dado con la tecla más difícil de tocar: los dos delanteros de referencia de esta temporada ya suman los mismos tantos que los tres delanteros centro con los que contó la plantilla el curso anterior en esta misma categoría. Los 9 tantos que suman ahora entre ambos son los mismos que Emaná (2), Villajos (3) y Rubén de Tomás (4) consiguieron a lo largo y ancho de las 34 jornadas de la campaña anterior.

Con la directa metida —uno u otro, de manera indistinta, hacen gol cada dos partidos—, la vista se posa en los únicos goleadores que sobrevivieron al mal fario del Helmántico, que son los citados Murci y Fassani, en Tercera (División y Federación, respectivamente), más Owusu, que no era un 'panzer' al uso: con sus 10 tantos en 2ª B es el goleador de categoría mayor en toda la era de Lovato al frente del Salamanca UDS.