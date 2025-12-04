Proclamados los 16 finalistas de los Premios Salina del Deporte Salmantino 2025 La ceremonia de entrega se celebrará el 12 de diciembre en Santa Marta de Tormes

La Diputación de Salamanca ha anunciado los 16 finalistas que optarán a los máximos galardones de los 61 Premios Anuales del Deporte Salmantino, conocidos como 'Premios Salina'. La ceremonia de entrega se celebrará el viernes, 12 de diciembre, en el salón de actos del centro San Vicente Paúl, en Santa Marta de Tormes.

La concesión de los 'Premios Salina' reconoce los logros deportivos alcanzados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, incluyendo a deportistas, clubes y entidades propuestos por las federaciones correspondientes o por el jurado designado por la Diputación, integrado por representantes de la propia Diputación, la Asociación de la Prensa Deportiva y secciones deportivas de instituciones públicas salmantinas.

Los finalistas que competirán por las Salinas de Oro, Plata y Bronce en esta edición son:

- Halterofilia: Marta García Rincón y Laura García Rincón.

- Atletismo: Rodrigo Fito Pérez, Álvaro de Arriba López, Kuma Samuel Barrios, Diego Rúiz García, Atlético Salamanca.

- Pádel: Samuel Rivas García y Carmen Goenaga García.

- Baloncesto: Alberto Miranda Sánchez, Raquel Romo Ricard, Iyana Martín Carrión, CB Avenida.

- Motociclismo: Lorenzo Santolino Sánchez.

- Gimnasia Rítmica: Carla Yáñez Rodríguez.

- Kickboxing: Jaime Lizana Ciudad.

Además de los premios dirigidos a deportistas y clubes, la Diputación, con la colaboración de la Asociación de la Prensa Deportiva de Salamanca, distinguirá a los vencedores de las competiciones provinciales a través de los Premios Victoria. Asimismo, instituciones como el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y la propia Diputación entregarán sus Placas de Reconocimiento a destacados representantes del deporte salmantino.

En paralelo, la Diputación continúa fomentando el deporte base con los Premios Ménsula, destinados a escolares, técnicos y entidades que hayan destacado en proyectos deportivos de educación y promoción de valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto. Este año, se entregarán hasta diez premios en categorías como mejor deportista promesa femenina y masculina, mejor equipo escolar, premio al esfuerzo y superación, y reconocimiento a la labor técnica y pedagógica en el deporte escolar.