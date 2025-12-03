Manuel A. Rodríguez deja de ser el entrenador del Recoletas Salud Carbajosa El club de Tercera FEB lo ha anunciado en un comunicado: «Nuestro primer equipo y el entrenador separan sus caminos»

La Gaceta Salamanca Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:23

El Recoletas Salud Carbajosa ha anunciado este miércoles que Manuel A. Rodríguez ha dejado de ser el entrenador del equipo de Tercera FEB. «Desde el Club Atlético Baloncesto Carbajosa comunicamos que nuestro primer equipo y el entrenador Manuel A. Rodríguez separan sus caminos. Todos los que formamos parte del Atlético Carbajosa queremos agradecerle su trabajo, dedicación y esfuerzo durante estos meses al frente del primer equipo», reza el comunicado emitido por el club.

Manuel A. Rodríguez ha dirigido al equipo durante nueve jornadas, tras las que ocupa la 12ª posición del Grupo AA de Tercera FEB, con un balance de 3 victorias y 6 derrotas.