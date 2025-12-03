Primeros nombres en el rompecabezas del lateral izquierdo de Unionistas Sin Jan Encuentra, Mario Simón aguarda la evolución de Prada, que este miércoles completó dos tercios de la sesión de trabajo, antes de pensar en opciones menos ortodoxas como reconvertir jugadores o cambiar de esquema

Unionistas comenzó a preparar este miércoles el 15º encuentro de la temporada; el que le enfrenta, en la inusual jornada del lunes (16:00 horas), a la SD Ponferradina. La primera de las cinco sesiones continuadas con las que Mario Simón perfilará este encuentro fue un carpetazo al come, come de la polémica arbitral de O Couto; como antes lo habían sido las dos jornadas de descanso dadas a la plantilla. «Nos han venido bien», se confesaban a pie de campo.

La preocupación del técnico manchego es otra, aunque tenga relación directa con el choque del pasado sábado en Ourense. Las bajas por sanción de Farru —al ver su quinta cartulina amarilla— y de Jan Encuentra —fue expulsado— abren un boquete complejo en la línea defensiva, sobre todo porque esta es la línea más rígida en los esquemas de Simón.

El (bloque) Unai Marino, Víctor Olmedo, Gorjón, Farru y Jan Encuentra aparece inalterable en 5 de los 6 últimos choques, y la excepción que confirma la regla —el partido frente al Pontevedra— se debió a la baja obligada por enfermedad del meta vasco.

Ante esta situación, los focos del staff técnico se dirigen a dos puntos: Álvaro Santiago, por un lado; Ramiro y Prada, por otro; toda vez que la opción de poder contar con Henry Hiobi —el 'ok' federativo a su ficha del filial parece inminente— no solo en este próximo partido, sino en lo que resta de 2025, será imposible, ya que la norma prohíbe que un primer equipo utilice jugadores que han llegado a su 'B' después del cierre del mercado.

La duda de quién hará de Farru en este próximo partido parece preocupar menos. Porque Álvaro Santiago está plenamente recuperado y, hasta el pasado sábado, volvió a tener minutos en Ourense tras 11 jornadas in albis; pero, sobre todo, porque Ramiro está en la recta final de su recuperación: el central aragonés, sin ir más lejos, completó la jornada de ayer sin ningún tipo de problema.

Así las cosas, el gran rompecabezas para recomponer la línea defensiva está en el lateral izquierdo. Ante la baja de Encuentra, todos los ojos apuntan a Prada. El ex del Zamora CF lleva de baja el último mes y medio y la línea seguida en su recuperación ha sido la prudencia. Sin embargo, ahora la situación es acuciante en su posición. La realidad es que el jugador, aunque ha mejorado mucho, sigue sin completar una sesión íntegra: ayer hizo dos tercios de la misma.

Por eso, todas las interrogantes están abiertas. Y si no llega, ¿Iván Moreno? ¿O Álvaro Gómez, pese a su grandísimo rendimiento como extremo derecho? ¿Un cambio de dibujo con tres centrales y dos carrileros? La única certeza es que a Simón le quedan 4 sesiones para despejar la equis.