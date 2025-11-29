Otro golpe para Unionistas más allá de la derrota: dos bajas seguras frente a la Ponferradina Ni Encuentra ni Farru podrán jugar el próximo choque por sanción: el primero fue expulsado y el segundo vio la quinta amarilla del curso

Como las malas noticias nunca vienen solas. A la dura derrota de Unionistas en O Couto, Mario Simón tiene que sumar dos bajas seguras para el encuentro de este próximo lunes día 8 frente a la SD Ponferradina en el estadio Reina Sofía.

Ni Jan Encuentra, que fue expulsado, ni Farru, que vio la quinta cartulina del curso, podrán estar a disposición del técnico manchego por sanción, a la espera de saber cuál es el castigo que decide el Juez Disciplinario.

De este modo, la defensa blanquinegra se queda en cuadro, con solo tres efectivos disponibles: Olmedo, Gorjón y Álvaro Santiago; a la espera de que Prada y Ramiro comiencen a integrarse durante la semana con el grupo, tal y como aseguró el preparador blanquinegro este pasado viernes.

Además, a estas bajas hay que sumar la duda de Abde, que se tuvo que marchar del terreno de juego lesionado.