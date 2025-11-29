Unionistas pierde a la ruleta rusa en Ourense (4-3) Los blanquinegros acaban con su racha de 7 choques sin perder en O Couto, en un encuentro loco en el que fue perdiendo, remontó y finalmente acabó cediendo en un tiempo añadido kilométrico. Polémica arbitral: dos goles anulados y una roja a Encuentra rigurosa que cambió el sino del choque

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:33 | Actualizado 19:34h.

Unionistas volvió a caer derrotado ocho jornadas después. Lo hizo en O Couto, frente al ex Dani Llácer, en una ruleta rusa de goles que cayó cruz en un tiempo añadido kilométrico (¡de 14 minutos!). Y con polémica. Tras dos revisiones de FVS que le anularon un tanto a cada equipo, un penalti y expulsión riguroso sobre Jan Encuentra, a falta de 5 minutos para que concluyera el tiempo reglamentario, dieron al traste con una gran remontada blanquinegra, que llegó a ponerse dos veces por delante en el marcador.

El mal estado del terreno de juego —muy pesado, blando y, en determinadas áreas, hasta embarrado— forzó a Mario Simón a retocar el once mínimamente, situación que ya venía condicionada de partida por el encuentro de sanción de Juanje. El técnico manchego cambió su centro del campo por completo, dando entrada a Roldán y Juanma. El resto de los nombres fueron los de siempre.

Y ese grado de conocimiento entre los hombres que se saben de inicio, y que sumaban hasta el encuentro de este sábado siete jornadas seguidas sin perde, permitió a los blanquinegros firmar un inicio de partido idéntico a los de Talavera y el Real Madrid Castilla: gol en la primera llegada al área rival para dinamitar el encuentro. Sin embargo, el FVS entró en acción esta vez para desbaratar el plan perfecto de Unionistas. Llácer se desgañitaba en la banda pidiendo una mano de Piñán previa al tanto que adelantaba a su exequipo. Roberto Gonzalo tuvo que hacer una revisión minuciosa de la acción para detectarla y comprobar que influía en el gol.

El tanto anulado desinfló a Unionistas. Le costó muchos minutos cogerle de nuevo el aire al partido. De hecho, Unai Marino tuvo que aparecer para sostener a los suyos con otra gran intervención en su lista de paradas clave. Sacó una mano formidable cuando Jerín Ramos ya comenzaba a festejar el gol tras un gran disparo desde la frontal del área.

A partir de esa sacudida, Unionistas empezó a recobrar el ánimo. No necesitó hilvanar mucho fútbol para volver a asomarse al área de Álvaro Ratón, que, como Marino, estuvo providencial. El meta gallego estuvo atentísimo para cortar con el pie un balón filtrado al área que buscaba, a la chita callando, a Gastón. Nadie más que él en su equipo interceptó la idea envenenada de ese pase raso que parecía no tener mayor peligro. Y luego, con el tiempo ya cumplido de la primera parte, firmó una intervención con la solvencia que da sumar más de 600 minutos imbatido. El derechazo desde la frontal, cruzado y de primeras, de Abde tenía todas las hechuras de gol si no hubieran aparecido los reflejos de Ratón.

Tuvo Unionistas dos ocasiones más antes y después de esta acción para haberse ido al descanso ganando. Primero, con un centro calcado al del tanto anulado desde la banda derecha y a pierna cambiada de Álvaro Gómez. Esta vez ni Piñán ni Gastón llegaron a conectar el cabezazo. Sí lo hizo el uruguayo en el córner con el que se cerró el primer acto; sin embargo, su testarazo no encontró portería.

Pareció que no hubo parón cuando el colegiado mandó reanudar el encuentro. Unionistas acosó al Ourense como lo había hecho al término del primer tiempo. O más. De hecho, fruto de ese ímpetu por adelantarse en el marcador llegó una contra del conjunto gallego que Encuentra tuvo que frenar por lo criminal. Le costó la amarilla y a su equipo, verse por detrás en el marcador, ya que de la pizarra de Llácer nació el primer gol del encuentro, obra de Piera y con polémica: antes de rematar, listísimo a la base del palo, pareció apoyarse en la mano.

No lo vio así el colegiado. Y Unionistas ni se quitó el barro de encima. Se marchó a por el empate sin cuentos. Lo encontró en la siguiente acción, con Álvaro Gómez flotando por la banda derecha y aprovechándose de ese carril para cobrarse la acción del primer tiempo con Ratón.

En ese minuto 56 el choque pareció volverse loco, porque el Ourense volvió a pillar a Unionistas a contrapié a balón parado; sin embargo, el FVS le devolvió el gol anulado a Piñán del primer tiempo, descubriendo un fuera de juego oculto para el linier.

Tanta tensión era insostenible. Y los dos equipos se dieron una tregua a partir de ese momento, como esperando a que el choque entrara de nuevo en minutos calientes para volver a buscarse las cosquillas. Sin embargo, De la Nava, que sustituyó al lesionado Abde, tenía otros planes. El salmantino dio un pase a la red a falta de 20 minutos, culminando la que para entonces era una gran y justa remontada. Pero quedaba mucho. Por ejemplo, un cuarto de hora para que Encuentra cometiera un penalti tan tonto como riguroso que permitió al Ourense volver a poner el choque en tablas gracias al tanto de Kensley. Y 25 para que Jelbatt se marcara en propia y volviera a adelantar a Unionistas antes de que la ruleta rusa se apoderara del juego, y en la que tener uno menos le acabó pesando muchísimo a los de Mario Simón. Tanto, que vio como la victoria, y también el empate, se le esfumaban con un añadido con sabor a prórroga, por las alturas a la que llegaron el tercer y cuarto tanto gallego, con el reloj superando los 100.