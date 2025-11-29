Simón no deja pasar la polémica arbitral: «Me da la sensación que en el primer gol anulado no hay nada»

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:04 | Actualizado 19:21h. Comenta Compartir

«Es una derrota dolorosa por cómo se ha desarrollado. El equipo estaba haciendo muy buen partido, pero tenemos la desgracia de la acción del penalti y la roja, porque hasta ahí estaba controlado el partido», afirmó Mario Simón tras el duelo entre Ourense CF y Unionistas en O Couto. «Hay un punto que el choque se vuelve loco, igual nos metimos un poco atrás y en esa locura con diez ellos han sido capaces de darle la vuelta al marcador. Nos duele, porque en líneas generales hemos hecho un buen partido, no creo que nos tengamos que quedar con los minutos finales. Hay que levantarse y pensar en el siguiente partido», dijo el preparador manchego, quien acto seguido quiso acordarse de sus aficionados: «Es una pena que no le háyanos devuelto ese esfuerzo del viaje y los kilómetros con una victoria. Lo estaban disfrutando y nos vamos con ese sabor amargo. Le agradecemos y a pensar en el lunes».

Dicho esto, el técnico no dejó pasar la polémica arbitral que acompañó el duelo. «El partido ha sido la antítesis de lo que veníamos siendo; sobre todo, con esas situaciones de revisión, ha sido una locura. Marcar tres goles de fuera de casa y no ganar te quedas con una sensación de hacer cosas bien a nivel ofensivo, pero hay que mejorar en la faceta defensiva. Luego, cada uno lo ve desde su perspectiva. A mí, por ejemplo, me da la sensación de que el primer gol anulado no hay nada. Cuando él lo anula el lo ve claro pero no hay una repetición clara. En un partido con tanta incidencia arbitral, centrarnos en una acción determinada es absurdo. Después de revisar el penalti hay un jugador con sangre y nos dice que hay un codazo local, pedimos revisarlo y no ha accedido. Era una acción independiente a la otra y pedimos juego brusco. Y no quiso entrar a valorarla», concluyó Simón.