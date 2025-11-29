Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mario Simón pidiendo la revisión del penalti de Encuentra en O Couto. OBES

Simón no deja pasar la polémica arbitral: «Me da la sensación que en el primer gol anulado no hay nada»

El técnico de Unionistas muestra su sabor agridulce por la derrota final en O Couto y señala que no deben de quedar con los minutos finales: «Hasta el penalti teníamos el partido controlado»

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:04

Comenta

«Es una derrota dolorosa por cómo se ha desarrollado. El equipo estaba haciendo muy buen partido, pero tenemos la desgracia de la acción del penalti y la roja, porque hasta ahí estaba controlado el partido», afirmó Mario Simón tras el duelo entre Ourense CF y Unionistas en O Couto. «Hay un punto que el choque se vuelve loco, igual nos metimos un poco atrás y en esa locura con diez ellos han sido capaces de darle la vuelta al marcador. Nos duele, porque en líneas generales hemos hecho un buen partido, no creo que nos tengamos que quedar con los minutos finales. Hay que levantarse y pensar en el siguiente partido», dijo el preparador manchego, quien acto seguido quiso acordarse de sus aficionados: «Es una pena que no le háyanos devuelto ese esfuerzo del viaje y los kilómetros con una victoria. Lo estaban disfrutando y nos vamos con ese sabor amargo. Le agradecemos y a pensar en el lunes».

Dicho esto, el técnico no dejó pasar la polémica arbitral que acompañó el duelo. «El partido ha sido la antítesis de lo que veníamos siendo; sobre todo, con esas situaciones de revisión, ha sido una locura. Marcar tres goles de fuera de casa y no ganar te quedas con una sensación de hacer cosas bien a nivel ofensivo, pero hay que mejorar en la faceta defensiva. Luego, cada uno lo ve desde su perspectiva. A mí, por ejemplo, me da la sensación de que el primer gol anulado no hay nada. Cuando él lo anula el lo ve claro pero no hay una repetición clara. En un partido con tanta incidencia arbitral, centrarnos en una acción determinada es absurdo. Después de revisar el penalti hay un jugador con sangre y nos dice que hay un codazo local, pedimos revisarlo y no ha accedido. Era una acción independiente a la otra y pedimos juego brusco. Y no quiso entrar a valorarla», concluyó Simón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban el gran rosco navideño de una peluquería de la calle Zamora escalando hasta un primer piso de madrugada
  2. 2 «Llevo 30 años de ganadera y nunca viví algo así»
  3. 3 La rápida actuación de la Guardia Civil y de los sanitarios ayuda a evacuar a un vecino de 87 años con un posible ictus en Valero
  4. 4 Los centros de salud, a tope por la gripe A: ¿es efectiva la vacuna ante la variante K?
  5. 5 Un bar gratuito para llenar de vida un pequeño pueblo: «Es muy necesario para los que vivimos aquí»
  6. 6 La reina Letizia vuelve a Salamanca
  7. 7 ¿Por qué es tan grave la aparición de la peste porcina africana? Atentos a los países que cierran
  8. 8 Nueva colisión entre un patinete y un turismo en Salamanca
  9. 9 El hermano de un árbitro de 14 años se harta de los insultos que recibía el menor y el partido se suspende entre empujones
  10. 10 Los carniceros advierten de la subida de los precios ante la escasez: «Los tienen que traer pequeñitos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Simón no deja pasar la polémica arbitral: «Me da la sensación que en el primer gol anulado no hay nada»

Simón no deja pasar la polémica arbitral: «Me da la sensación que en el primer gol anulado no hay nada»