Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Almudena Parres, Andrés Bernabé y Manuel García Ramiro. LAYA
KICKBOXING

Andrés Bernabé, recibido en el Ayuntamiento por su título de campeón de Europa

«Intenté que todos los eslabones que me hicieron campeón estuvieran ahí. Ellos son mi fuerza y me completan, yo les llamo: la familia»

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:59

Comenta

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca fue el escenario elegido por Almudena Parres, concejala de Deportes, para rendir un homenaje este jueves a Andrés Bernabé, que recientemente se proclamó campeón de europa Profesional ISLA de full contact en la categoría de -81 kg, en un combate celebrado en la localidad francesa de Agde.

Parres destacó la relevancia del título y el impacto que figuras como Bernabé tienen en el deporte local. «Andrés es parte de una generación de deportistas salmantinos que nos llena de orgullo, y que están marcando un camino para los que vienen detrás», señaló la concejala. Además, subrayó la dimensión humana del deportista más allá del resultado: «Hoy no solo celebramos al luchador que gana, sino al deportista que persevera, que sacrifica, que sueña, y que cumple».

Durante la recepción, el campeón mundial, que estuvo acompañado por su entrenador, Manuel García Ramiro, compartió sus sensaciones tras un año de trabajo intenso y una competición que reunió a los mejores especialistas de su categoría. Bernabé quiso poner el acento en el carácter colectivo de su triunfo, recordando a todas las personas que han estado detrás del proceso. «Intenté que todos los eslabones que me hicieron campeón estuvieran ahí. Ellos son mi fuerza y me completan, yo les llamo: la familia, expresó.

El acto concluyó con la entrega de un obsequio institucional y con el reconocimiento público al papel que Andrés Bernabé desempeña como referente del kickboxing salmantino, un deporte que continúa sumando éxitos y visibilidad gracias a figuras como él, junto a Jaime Lizana o Manu García Sánchez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»
  2. 2 El fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega a Salamanca
  3. 3 La obra que nunca para en Salamanca
  4. 4 La única provincia de Castilla y León que estará en aviso amarillo este jueves por nevadas
  5. 5 Sanidad corrige los servicios mínimos de la huelga médica en Salamanca y añade refuerzos en el turno de tarde
  6. 6

    Incertidumbre en el sector del porcino ibérico tras el desplome histórico del precio del blanco
  7. 7 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido
  8. 8 Oposiciones de secundaria en 2026: confirmadas las plazas por especialidades y las provincias de examen
  9. 9 La nieve se despide para recibir un mes con temperaturas atípicas
  10. 10 Locura total: el Perfumerías Avenida logra una victoria para el recuerdo frente al Valencia BC (58-57)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Andrés Bernabé, recibido en el Ayuntamiento por su título de campeón de Europa

Andrés Bernabé, recibido en el Ayuntamiento por su título de campeón de Europa