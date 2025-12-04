Andrés Bernabé, recibido en el Ayuntamiento por su título de campeón de Europa

La Gaceta Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca fue el escenario elegido por Almudena Parres, concejala de Deportes, para rendir un homenaje este jueves a Andrés Bernabé, que recientemente se proclamó campeón de europa Profesional ISLA de full contact en la categoría de -81 kg, en un combate celebrado en la localidad francesa de Agde.

Parres destacó la relevancia del título y el impacto que figuras como Bernabé tienen en el deporte local. «Andrés es parte de una generación de deportistas salmantinos que nos llena de orgullo, y que están marcando un camino para los que vienen detrás», señaló la concejala. Además, subrayó la dimensión humana del deportista más allá del resultado: «Hoy no solo celebramos al luchador que gana, sino al deportista que persevera, que sacrifica, que sueña, y que cumple».

Durante la recepción, el campeón mundial, que estuvo acompañado por su entrenador, Manuel García Ramiro, compartió sus sensaciones tras un año de trabajo intenso y una competición que reunió a los mejores especialistas de su categoría. Bernabé quiso poner el acento en el carácter colectivo de su triunfo, recordando a todas las personas que han estado detrás del proceso. «Intenté que todos los eslabones que me hicieron campeón estuvieran ahí. Ellos son mi fuerza y me completan, yo les llamo: la familia, expresó.

El acto concluyó con la entrega de un obsequio institucional y con el reconocimiento público al papel que Andrés Bernabé desempeña como referente del kickboxing salmantino, un deporte que continúa sumando éxitos y visibilidad gracias a figuras como él, junto a Jaime Lizana o Manu García Sánchez.