Andrés Bernabé conquista Francia y se proclama campeón de Europa profesional El deportista de la Escuela Élite se impuso al galo Thomas Vézies a los puntos en el título ISKA de Full Contact en - 81 kg

Alex G. Santana Salamanca Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:54

Andrés Bernabé Cambero, alumno y entrenador de la Escuela Kickboxing Élite Salamanca, se ha proclamado campeón de Europa profesional ISKA de Full Contact en la categoría de –81 kilos, tras imponerse en el combate por el título disputado el pasado sábado en el Palacio de los Deportes de Agde (Francia).

El combate, pactado a diez asaltos de dos minutos, enfrentó al púgil leonés asentado en Salamanca con el francés Thomas Vézies, en el marco de una de las galas internacionales más prestigiosas del calendario europeo. Andrés Bernabé se llevó la victoria por puntos, firmando una actuación sólida que le permite añadir un nuevo título a su brillante trayectoria deportiva.

Con este triunfo, refuerza el prestigio de la Escuela Kickboxing Élite Salamanca, que sigue consolidándose como referente nacional e internacional en el ámbito del kickboxing profesional.