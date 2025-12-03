«Las jugadoras han creído y hemos metido mano a un partido que teníamos muy complicado«
Anna Montañana ha dado las claves de la victoria: «Persistencia, resistencia y creerlo».
Salamanca
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:26
Anna Montañana comenzaba su valoración del encuentro con el mensaje más claro: «Persistencia, resistencia y creerlo. Hemos estado muchos momentos muy bien defensivamente pero el tercer cuarto no lo hemos empezado muy bien y nos ha penalizado. Lo hemos sacado por mucha defensa y mucho querer. Hay muchas cosas tácticas que no se pueden explicar a nivel ofensivos, pero las jugadoras han creído que podíamos volver y hemos podido meter mano a un partido que en muchos momentos teníamos muy complicado».
La entrenadora de Avenida fue preguntada sobre si había sido su partido más especial en el banquillo: «El año pasado también contra Valencia y ganando con el triple de Silvia fue un partidazo. Pero sí, la afición ha tirado muchísimo del equipo y necesitábamos ese apoyo. Necesitábamos sentirles y les hemos sentido cuando perdíamos por 15 y también por 4 con el triple de Iyana, que parecía que nos habíamos puesto arriba. Eso hace que nuestra afición sea especial. Me alegro de que el equipo haya podido tener esa química con la afición y ganar el partido».
Sobre el jaleo con los cambios en los últimos instantes, esta ha sido su explicación: «Igual hemos hecho 100 cambios intentando poner situaciones en las que creíamos que teníamos ventaja y nos han servido para coger un poco de aire y dar directrices a las jugadoras, porque me había quedado sin tiempo».
Montañana intentó poner en valor la situación del equipo: «Hemos hecho una muy buena primera parte contra un equipo que juega cada tres días para ganar la Liga y la Euroliga, y nosotros estábamos en construcción y tenemos gente que no vivido momentos así. Después de las últimas semanas es un premio para el equipo, que ha trabajado muchísimo y ha sufrido muchísimo. Ahora hay que saborearlo. La sintonía con las jugadoras muy buena y se trabaja muy bien. Lo bueno es que vamos todas a una. Mañana tocará volver a empezar, pero vamos a disfrutar esta noche y saborear lo vivido, con esa garra y esa lucha que se ha manifestado en el marcador».
Por todo, Montañana, es optimista: «Cuando he visto los vídeos de partidos que hemos perdido tenía la sensación de que el equipo lo había dado todo y había puesto el corazón, pero teníamos que poner el practicismo. Trabajábamos para que se viera reflejado y hoy ha salido, como el otro día con Jairis, y son pasos adelante que va dando el equipo».