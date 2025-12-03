Perfumerías Avenida - Valencia Basket en directo: resultado online del partido de Liga Femenina de hoy
Siguen en directo online el minuto a minuto del partido de Liga Femenina que, en la tarde de este miércoles, 3 de diciembre, disputan el Perfumerías Avenida y el Valencia Basket en el Würzburg-Silvia Domínguez
Salamanca
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:35
Previa
VALENCIA BC VIENE YA SIN IGUAPOVA
Hace unos días el rival del Perfumerías Avenida anunció la rescisión del contrato de Alina Iagupova, pero ojo a cómo llega Leo Fiebich: 27 puntos, 6 rebotes y 6 faltas recibidas contra el Estepona
Enlace copiado
Previa
VALENCIA BC, UNO DE LOS LÍDERES, CONTRA UN AVENIDA QUE VA HACIA ARRIBA
El equipo de Rubén Burgos es uno de los cuatro líderes con 7 victorias y 1 derrota , junto al Spar Girona, Casademont Zaragoza e IDK. Las salmantinas son quintas después de tres triunfos seguidos
Enlace copiado
Previa
MEDIA HORA PARA EL COMIENZO DEL CHOQUE
Rocambolesco todo lo que ha pasado con el horario, que seguramente afecte a lo que debería haber sido un entradón en el Würzburg Silvia Domínguez. La retransmisión televisiva obligó a ponerlo a las 19:00 horas, con mucha gente trabajando todavía, y resulta que Teledeporte no conectará hasta 20-25 minutos después
Enlace copiado
Previa
MUY BUENAS TARDES A TODOS DESDE EL WÜRZBURG SILVIA DOMÍNGUEZ
Ya estamos en el pabellón para contaros todos los detalles del partidazo entre el Perfumerías Avenida y el Valencia BC, correspondiente a la novena jornada de la Liga Femenina
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad