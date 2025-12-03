Perfumerías Avenida - Valencia Basket en directo: resultado online del partido de Liga Femenina de hoy

Previa

MEDIA HORA PARA EL COMIENZO DEL CHOQUE

Rocambolesco todo lo que ha pasado con el horario, que seguramente afecte a lo que debería haber sido un entradón en el Würzburg Silvia Domínguez. La retransmisión televisiva obligó a ponerlo a las 19:00 horas, con mucha gente trabajando todavía, y resulta que Teledeporte no conectará hasta 20-25 minutos después