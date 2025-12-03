Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo

Perfumerías Avenida - Valencia Basket en directo: resultado online del partido de Liga Femenina de hoy

Siguen en directo online el minuto a minuto del partido de Liga Femenina que, en la tarde de este miércoles, 3 de diciembre, disputan el Perfumerías Avenida y el Valencia Basket en el Würzburg-Silvia Domínguez

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:35

Actualizado Hace 1 minuto

Previa

VALENCIA BC VIENE YA SIN IGUAPOVA

Hace unos días el rival del Perfumerías Avenida anunció la rescisión del contrato de Alina Iagupova, pero ojo a cómo llega Leo Fiebich: 27 puntos, 6 rebotes y 6 faltas recibidas contra el Estepona

Enlace copiado

Previa

VALENCIA BC, UNO DE LOS LÍDERES, CONTRA UN AVENIDA QUE VA HACIA ARRIBA

El equipo de Rubén Burgos es uno de los cuatro líderes con 7 victorias y 1 derrota , junto al Spar Girona, Casademont Zaragoza e IDK. Las salmantinas son quintas después de tres triunfos seguidos

Enlace copiado

Previa

MEDIA HORA PARA EL COMIENZO DEL CHOQUE

Rocambolesco todo lo que ha pasado con el horario, que seguramente afecte a lo que debería haber sido un entradón en el Würzburg Silvia Domínguez. La retransmisión televisiva obligó a ponerlo a las 19:00 horas, con mucha gente trabajando todavía, y resulta que Teledeporte no conectará hasta 20-25 minutos después

Enlace copiado

Previa

MUY BUENAS TARDES A TODOS DESDE EL WÜRZBURG SILVIA DOMÍNGUEZ

Ya estamos en el pabellón para contaros todos los detalles del partidazo entre el Perfumerías Avenida y el Valencia BC, correspondiente a la novena jornada de la Liga Femenina

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Perfumerías Avenida - Valencia Basket en directo: resultado online del partido de Liga Femenina de hoy

Perfumerías Avenida - Valencia Basket en directo: resultado online del partido de Liga Femenina de hoy