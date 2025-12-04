Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Presentación de la media maratón de Guijuelo 2026. TEL

Guijuelo prepara su XI media maratón para el 8 de febrero de 2026

También se celebrará la novena vuelta a Guijuelo con 7,5 kilómetros de recorrido

TEL

Guijuelo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:19

Las calles de Guijuelo y sus pedanías serán de nuevo protagonistas de la actividad deportiva el próximo 8 de febrero de 2026 con motivo de la celebración de la undécima edición de la media maratón, que se celebrará con salida desde la Plaza Mayor de la localidad a las 11:00 de la mañana.

De forma paralela, tendrá lugar la salida de la novena vuelta a Guijuelo, prueba más ligera, para aquellos que comienzan en el mundo de las carreras, ya que tiene 7,5 kilómetros de recorrido.

Responsables del área municipal de Deportes y del club de Atletismo de Guijuelo presentaron el cartel en las instalaciones de uno de los principales patrocinadores con el objetivo de seguir creciendo y superar los 130 participantes para esta nueva edición. La carrera es la primera de este tipo que se celebra en el año y sirve de preparación para la media de Salamanca.

Los ganadores de las diferentes pruebas recibirán embutidos ibéricos como trofeos gracias a la colaboración de las diferentes empresas y, como colofón a la jornada, se celebrará una degustación de chichas. Los atletas podrán disponer también de servicio de duchas tras la carrera en las instalaciones del centro deportivo municipal.

