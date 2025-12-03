La Junta reconoce a 225 deportistas y entrenadores de Castilla y León con los Premios a la Excelencia Deportiva La concesión de estos galardones se debe a los éxitos alcanzados el año pasado por 173 deportistas y 52 entrenadores de la Comunidad. Entre los reconocidos, destacan salmantinos como las hermanas halterófilas Marta y Laura García Rincón o el presidente de la Real Federación Española de Halterofilia (RFEH), Constantino Iglesias

Elena Martín Salamanca Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:52 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha concedido un total de 225 Premios a la Excelencia Deportiva a deportistas y entrenadores de la Comunidad en reconocimiento a los resultados obtenidos durante el año 2024. La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), ha sido emitida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Estos galardones, dotados con un presupuesto global de 450.000 euros, se reparten entre 173 deportistas y 52 entrenadores pertenecientes a treinta y dos federaciones deportivas, tanto autonómicas como nacionales. La Federación de Patinaje de Castilla y León encabeza el listado de premiados, seguida por las federaciones de Atletismo y Rugby.

Entre los premiados, destacan salmantinos como las hermanas halterófilas Marta y Laura García Rincón, así como el presidente de la Real Federación Española de Halterofilia (RFEH), Constantino Iglesias. Marta García Rincón se proclamó campeona de Europa hace apenas un mes, confirmando que está en la élite continental de la halterofilia. En el Campeonato de Europa sub 23 y júnior, que se celebró en Burres (Albania), Marta subió en dos ocasiones al podio: en la categoría de -48 kg, se proclamó campeona de Europa en arrancada con 77 kg y logró el bronce en total olímpico con 166 kg. Además, en dos tiempos quedó cuarta con 89 kg. Estos resultados han sido muy similares a los obtenidos el año pasado en -45 kg, cuando consiguió tres medallas.

Por su parte, Laura García Rincón logró un destacado top 10 en el Campeonato de Europa Absoluto en la categoría de -59 kg. La joven salmantina, de 19 años, comenzó con un primer intento válido de 84 kg en arrancada, pero, en el segundo intento, los jueces invalidaron la acción. Arriesgó en el tercer intento, solicitando un kilogramo más, pero no consiguió levantarlo. En dos tiempos, levantó 104 kg en su segundo intento, finalizando entre las 10 mejores levantadoras de Europa, demostrando su enorme talento y proyección.

La Consejería subraya que estos premios buscan impulsar el deporte de alto nivel en la Comunidad, promoviendo la mejora técnica, el incremento del rendimiento y la consolidación de la presencia de los deportistas castellanos y leoneses en competiciones nacionales e internacionales. La concesión de estos galardones supone un reconocimiento social al esfuerzo, dedicación y resultados obtenidos por los deportistas y entrenadores durante el pasado año, consolidando su papel como referentes del deporte regional.