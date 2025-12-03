Resultados y clasificaciones de los Juegos Escolares antes del parón Este fin de semana no habrá competición por el puente de la Inmaculada

Los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca continuaron con su actividad el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, antes de llegar al parón con motivo del puente de la Inmaculada, que hará que no haya competición hasta los días 13 y 14 de diciembre.

Baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano y tenis de mesa continuaron con sus partidos, en algunos casos ya de la cuarta jornada del curso 2025/26, en los que se van definiendo las clasificaciones.

También habrá que esperar al siguiente fin de semana para que regrese el Programa de Iniciación Deportiva y Competición Prebenjamín.

En el primer caso, será el 13 de diciembre con la actividad de deporte adaptado, con estaciones de baloncesto en silla de ruedas, hockey interior, discapacidad sensorial, boccia, voley sentado y juegos cooperativos y lanzamientos.

También ese día se disputará la segunda jornada de baloncesto y fútbol sala en la categoría prebenjamín.

En cuanto al Programa de Promoción, el domingo 14 de diciembre están previstas la primera jornada de judo, desde la categoría prebenjamín a la juvenil, en el pabellón de La Alamedilla, y también la final de escalada, que se celebrará desde las 10:45 horas en el rocódromo del Lazarillo de Tormes, para las categorías benjamín, alevín y cadete.