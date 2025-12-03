Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plantilla del Gran Capitán alevín de baloncesto. ALMEIDA

Resultados y clasificaciones de los Juegos Escolares antes del parón

Este fin de semana no habrá competición por el puente de la Inmaculada

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:38

Comenta

Los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca continuaron con su actividad el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, antes de llegar al parón con motivo del puente de la Inmaculada, que hará que no haya competición hasta los días 13 y 14 de diciembre.

Baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano y tenis de mesa continuaron con sus partidos, en algunos casos ya de la cuarta jornada del curso 2025/26, en los que se van definiendo las clasificaciones.

También habrá que esperar al siguiente fin de semana para que regrese el Programa de Iniciación Deportiva y Competición Prebenjamín.

En el primer caso, será el 13 de diciembre con la actividad de deporte adaptado, con estaciones de baloncesto en silla de ruedas, hockey interior, discapacidad sensorial, boccia, voley sentado y juegos cooperativos y lanzamientos.

También ese día se disputará la segunda jornada de baloncesto y fútbol sala en la categoría prebenjamín.

En cuanto al Programa de Promoción, el domingo 14 de diciembre están previstas la primera jornada de judo, desde la categoría prebenjamín a la juvenil, en el pabellón de La Alamedilla, y también la final de escalada, que se celebrará desde las 10:45 horas en el rocódromo del Lazarillo de Tormes, para las categorías benjamín, alevín y cadete.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Solo quedan 41 habitantes: el pueblo salmantino que más población perdió en 2025
  2. 2 La nieve llega a Salamanca
  3. 3 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera si se cumple el refrán: «Si hiela por Santa Lucía...»
  4. 4 Detenidos tres hombres por agredir con una barra de hierro y un bate de béisbol a un conocido para robarle el móvil
  5. 5 El pequeño pueblo de Salamanca que más habitantes ha ganado en el último año
  6. 6 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
  7. 7 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
  8. 8 Mercadona confirma los importantes cambios en los horarios de sus tiendas desde esta semana
  9. 9 Dos municipios de Salamanca en aviso amarillo por nevadas este martes
  10. 10 El Ejército del Aire confirma la llegada de los primeros Airbus C295 a Matacán en 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Resultados y clasificaciones de los Juegos Escolares antes del parón

Resultados y clasificaciones de los Juegos Escolares antes del parón