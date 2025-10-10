Qué ha ocurrido en Salamanca este viernes 10 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Viernes, 10 de octubre 2025, 20:00
La Universidad Pontificia sigue creciendo: inaugura su nuevo edificio para los grados de Fisioterapia y Nutrición
La entidad académica ha presentado unas instalaciones que albergarán hasta 360 alumnos durante los próximos años y que han superado los 7 millones de euros de inversión
La Universidad abre en Los Bandos su nueva y ampliada librería
El rector, Juan Manuel Corchado, destaca la voluntad del Estudio de acercar sus publicaciones a la sociedad y contribuir a la vida cultural de Salamanca
¿Dónde viven los 'ricos' de Salamanca?
No todos los contibuyentes con mayores ingresos netos se ubican cerca de la Plaza Mayor. El Trastormes se llena de mileuristas. En Pizarrales, el 19% de los contribuyentes ingresa menos de 6.000 al año
Confirmada la fecha en la que se abrirá el plazo para solicitar las 55 viviendas protegidas en el barrio de Pizarrales
El Patronato Municipal de Vivienda inicia el 14 de octubre la recepción de solicitudes para jóvenes menores de 36 años, con reservas para personas con movilidad reducida y entidades sin ánimo de lucro
Un trabajador, evacuado en helicóptero tras caer de un andamio en Tarazona de Guareña
El operario, de 43 años, cayó desde una altura de unos dos metros y quedó inconsciente
Dos años de cárcel por quitar el bastón a otro hombre en un parque de Béjar y rompérselo en la cabeza
Se le ha rebajado la pena al estimar atenuante de alcoholemia
Se lleva una bici eléctrica de 1.800 euros en plena calle de Pizarrales y acaba detenido minutos después
El dueño la dejó sin candado a la entrada de un súper y el caco aprovechó para sustraerla. El autor del hurto fue interceptado cuando huía subido al vehículo en dirección a Villamayor
El histórico Castillo del Buen Amor, reconocido con la Llave Michelin 2025
Se trata de un escenario que combina historia, lujo y confort que fue construido en el siglo XI
Al menos una mujer herida en la colisión por alcance de dos turismos en la autovía A-62
El accidente ha tenido lugar este viernes por la tarde entre el Marín y el barrio de Buenos Aires
Detenida una mujer por realizar hasta once compras con una tarjeta bancaria de la que no era titular
La detenida cuenta con antecedentes por delitos similares
Tardeo, música en directo o un concurso de disfraces para celebrar Halloween en Santa Marta
El municipio se prepara para la 'Terrorífica fiesta' que tendrá lugar el próximo 31 de octubre
Se reactiva la compra de kits de emergencia ante la amenaza de apagones
Las cocinas portátiles vuelven a demandarse tras el aviso de fallos en la red. El valor de estos kits que incluyen un hornillo y unos cartuchos de gas ronda los 35 euros. Otros productos demandados son las linternas de pilas y las radios
Ciudad Rodrigo renueva su apoyo al centro de la UNED
El pasado curso la extensión mirobrigense contó con 156 estudiantes matriculados
«Temía que me echaran del trabajo por mi enfermedad»
Desde que fue diagnosticado hace 40 años, Ángel Fernández se ha enfrentado a una gran estigmatización
Mario Simón antes de recibir al Mérida: «El equipo está en proceso de adquirir cosas y crecer»
El entrenador de Unionistas compareció ante los medios de comunicación en la previa del choque ante el cuadro extremeño