Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión entre la UNED y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. S. DORADO

Ciudad Rodrigo renueva su apoyo al centro de la UNED

El pasado curso la extensión mirobrigense contó con 156 estudiantes matriculados

S. Dorado

Ciudad Rodrigo

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:25

Comenta

El Ayuntamiento ha renovado el apoyo a la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2025-2026, con el objetivo de mantener la extensión de la UNED en Zamora en la sede de Ciudad Rodrigo, un respaldo transmitido por el alcalde, Marcos Iglesias, y la delegada municipal de Educación, Paola Martín Muñoz, en una reunión mantenida con el director de la extensión zamorana, Antonio Rodríguez González, y el coordinador en la provincia de Salamanca, Aquiles Magide.

En este encuentro se ha destacado además la celebración del 40 aniversario de la UNED en Zamora y los 27 años de apertura de la extensión de Ciudad Rodrigo. El Centro de Ciudad Rodrigo contó el curso pasado con 156 estudiantes matriculados en los diferentes grados y cursos disponibles, una cifra que supone estabilidad frente a años anteriores y que «refleja el interés constante por la formación universitaria en Ciudad Rodrigo».

El alcalde, Marcos Iglesias, destacó durante este encuentro la oportunidad que supone para los habitantes de Ciudad Rodrigo el poder cursar estudios que de otra forma no podrían por razones personales, laborales o familiares, haciendo un llamamiento especial «a aprovechar la formación que se ofrece a los mayores de 25 años para el acceso a la Universidad, además de los grados, posgrados, idiomas y másteres». Cabe señalar que actualmente los grados más demandados en la UNED en Ciudad Rodrigo son Psicología, Derecho e Historia del Arte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo cierra el caso del joven que se despertó en plena penetración: rechaza el recurso de la denunciante y le impone las costas
  2. 2 Colisión entre dos turismos en Calzada de Don Diego
  3. 3 Largas colas para lograr una plaza en los viajes del Imserso más cotizados
  4. 4 «La presencia del jabalí y el corzo es un problemón, te lo destrozan todo»
  5. 5 Libre de toda culpa el empresario acusado tras el accidente que costó un dedo a un operario en Guijuelo
  6. 6 Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas
  7. 7 Se reactiva la compra de kits de emergencia ante la amenaza de apagones
  8. 8 La mítica plantilla de la UDS que dirigió Russo en su paso por Salamanca
  9. 9 Detenida una mujer por realizar hasta once compras con una tarjeta bancaria de la que no era titular
  10. 10 Avenida se desmelena y estrena su casillero de triunfos a lo grande: 73-92 en Atenas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ciudad Rodrigo renueva su apoyo al centro de la UNED

Ciudad Rodrigo renueva su apoyo al centro de la UNED