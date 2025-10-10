Ciudad Rodrigo renueva su apoyo al centro de la UNED

S. Dorado Ciudad Rodrigo Viernes, 10 de octubre 2025, 12:25 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha renovado el apoyo a la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2025-2026, con el objetivo de mantener la extensión de la UNED en Zamora en la sede de Ciudad Rodrigo, un respaldo transmitido por el alcalde, Marcos Iglesias, y la delegada municipal de Educación, Paola Martín Muñoz, en una reunión mantenida con el director de la extensión zamorana, Antonio Rodríguez González, y el coordinador en la provincia de Salamanca, Aquiles Magide.

En este encuentro se ha destacado además la celebración del 40 aniversario de la UNED en Zamora y los 27 años de apertura de la extensión de Ciudad Rodrigo. El Centro de Ciudad Rodrigo contó el curso pasado con 156 estudiantes matriculados en los diferentes grados y cursos disponibles, una cifra que supone estabilidad frente a años anteriores y que «refleja el interés constante por la formación universitaria en Ciudad Rodrigo».

El alcalde, Marcos Iglesias, destacó durante este encuentro la oportunidad que supone para los habitantes de Ciudad Rodrigo el poder cursar estudios que de otra forma no podrían por razones personales, laborales o familiares, haciendo un llamamiento especial «a aprovechar la formación que se ofrece a los mayores de 25 años para el acceso a la Universidad, además de los grados, posgrados, idiomas y másteres». Cabe señalar que actualmente los grados más demandados en la UNED en Ciudad Rodrigo son Psicología, Derecho e Historia del Arte.