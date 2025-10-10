Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del accidente. LAYA

Al menos una mujer herida en la colisión por alcance de dos turismos en la autovía A-62

El accidente ha tenido lugar este viernes por la tarde entre el Marín y el barrio de Buenos Aires

M. C.

SALAMANCA

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:42

Al menos una mujer ha resultado herida como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la tarde de este viernes en la autovía Autovía A-62, a la altura del kilómetro 244, en sentido Cáceres, entre El Marín y el barrio de Buenos Aires.

Según informa el servicio de emergencias 112, el siniestro se produjo a las 17:22 horas y consistió en una colisión por alcance entre dos turismos. Tras recibir el aviso, el centro de emergencias movilizó a efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y personal sanitario de Sacyl.

Como consecuencia del impacto, la mujer tuvo que ser atendida por un golpe en el pecho. El accidente causó retenciones en la zona mientras los servicios de emergencia intervenían para atender a la herida y retirar los vehículos implicados de la calzada.

