Mario Simón antes de recibir al Mérida: «El equipo está en proceso de adquirir cosas y crecer» El entrenador de Unionistas compareció ante los medios de comunicación en la previa del choque ante el cuadro extremeño

Mario Simón, en la rueda de prensa previa al choque que, este fin de semana, Unionistas disputará contra la Asociación Deportiva Mérida.

La Gaceta Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 13:13

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, atendió a los medios de comunicación presentes, en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra la Asociación Deportiva Mérida, correspondiente a la séptima jornada en el Grupo I de la Primera Federación, que se disputará en el estadio Reina Sofía. Mario Simón realizó una lectura de la semana de trabajo y analizó al conjunto extremeño antes de una cita muy importante para los charros.

Llegada de Gastón

Chico joven, le falta ritmo de competición por no hacer pretemporada, pero ha tenido buena integración. Ha caído muy bien en el vestuario. Fue una situación de mercado, la valoramos, sacamos información, y más que un deseo es una oportunidad, de lo que venga vendrá a ayudar.

¿Mensaje a Pere Marco y Pachón con su fichaje?

El vestuario quiere que todo el mundo aporte. Estoy contento con la evolución de ambos. El equipo está creciendo semana tras semana. La competición nos exige e intentaremos sacar el mejor equipo.

Cosas a mejorar del último día

La primera parte es buena, competimos bien. Pero eso se tiene que traducir en peligro, no es fácil robar como robamos el otro día en campo contrario, pero esto se decide en las áreas y debemos ser más contundentes. Se intenta trabajar todo, cuando hay conceptos que no hemos trabajado en pretemporada. Hay que trabajar situaciones. El día de Arenas merecimos algo más, pero el equipo está en proceso de adquirir cosas y crecer.

Regreso de Aarón Piñán

Es uno más. Estoy contento, porque tiene muchas ganas de aportar. Mucha claridad, su primera semana, pero es un elemento que suma al equipo, por ir recuperando gente. Es un jugador con una polivalencia que ofrece muchas opciones, puede jugar de punta o en banda, a para mí es un fichaje. Un elemento más dentro del grupo.

Vestuario

Cuando uno tiene un equipo tan joven, se comenten errores propios de la edad. A todo no nos gusta, hemos hablado con ellos. Lo que me interesa es que ellos aprendan, y seguro que van a aprender esa lección. Les tenemos que hacer ver esas cosas que no se deben hacer. Nos pasa como con los hijos, hacen cosas que no hacen bien, pero son nuestros hijos y son lo que van ayudar a cambiar la dinámica.

Partido ante el Mérida

Hay necesidad por ganar mañana. Si trasmitimos urgencia, igual partidos que no puedes ganar los terminas perdiendo. Por tanto, siempre saldremos a a ganar para logar esa victoria que nos dé tranquilidad.

Afición

Teneos una plantilla joven, pero super comprometida y necesitamos a nuestra gente. Todos cometemos errores, pero no hay que quedarse con esos detalles, porque la victoria es fundamental.