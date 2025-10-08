Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Unionistas - Mérida: horario y cómo seguir en directo el partido de Primera Federación

Estos son los detalles para disfrutar del encuentro de la séptima jornada de Liga en el Grupo I de la tercera categoría del fútbol español

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:48

Comenta

El séptimo capítulo en el Grupo I de la Primera Federación enfrenta a Unionistas con el Mérida, en un encuentro donde ambos conjuntos necesitan sumar los tres puntos para empezar a cambiar la deriva en sus comienzos de curso. El conjunto blanquinegro afronta la cita como colista de la clasificación después de cosechar tres puntos de 18 repartidos (1 victorias y 5 derrotas). Mientras que el cuadro extremeño está encuadrado en la decimoséptima plaza, también en la zona roja, con seis puntos (2 triunfos y 4 derrotas) en el zurrón.

Ambos, llegan firmado una hoja de ruta bastante similar, ya que el balance de sus últimos cinco partidos deja un saldo de un triunfo y cuatro derrotas en sus casilleros. Bien es cierto que en el caso del Mérida, el triunfo llegó en la jornada anterior ante el Arenas de Getxo (3-0).

Horario del Unionistas - Mérida

El encuentro entre Unionistas y el Mérida se disputa este sábado 11 de octubre a las 18:00 horas, en un choque correspondiente al séptimo capítulo de Liga en el Grupo I de la Primera Federación.

Dónde ver el Unionistas - Mérida

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el vigésimo y el decimoséptimo clasificado. Además, podrá seguirse por televisión a través de las plataformas LaLiga+ y Football Club.

Dónde se juega el Unionistas - Mérida

El estadio Reina Sofía acoge el encuentro entre el conjunto salmantino y el extremeño. Será el tercer enfrentamiento en partido oficial con ambos equipos como protagonistas, el segundo en tierras salmantinas. La última vez que se vieron las caras fue en la campaña 2022/23, también en Primera RFEF.

En aquel curso, el duelo en casa del Mérida se saldó con tablas (1-1). Y, Bonaque entregó la victoria a los extremeños (0-1) en la segunda vuelta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días
  2. 2 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  3. 3 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  4. 4 Las cabañuelas y su refrán advierten de lo que viene en los próximos días: «Si mucha agua en octubre ves...»
  5. 5 La nueva señal de la DGT que puede costarte 200 euros y cuatro puntos del carnet
  6. 6 Adiós al buen tiempo: la AEMET pone fecha a una lengua de aire frío que revolucionará el tiempo
  7. 7 Bahía de Berenguela: un nuevo concepto residencial en Salamanca
  8. 8 900 candidatos para 63 puestos en hostelería: entrevistas express en la Cámara de Comercio
  9. 9 La Fiscalía pide 8 años de cárcel para un vecino de Guijuelo por mandar a otro a la UVI de un navajazo
  10. 10 El segundo rastro, sin hueco en la normativa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Unionistas - Mérida: horario y cómo seguir en directo el partido de Primera Federación

Unionistas - Mérida: horario y cómo seguir en directo el partido de Primera Federación