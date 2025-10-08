Unionistas - Mérida: horario y cómo seguir en directo el partido de Primera Federación Estos son los detalles para disfrutar del encuentro de la séptima jornada de Liga en el Grupo I de la tercera categoría del fútbol español

El séptimo capítulo en el Grupo I de la Primera Federación enfrenta a Unionistas con el Mérida, en un encuentro donde ambos conjuntos necesitan sumar los tres puntos para empezar a cambiar la deriva en sus comienzos de curso. El conjunto blanquinegro afronta la cita como colista de la clasificación después de cosechar tres puntos de 18 repartidos (1 victorias y 5 derrotas). Mientras que el cuadro extremeño está encuadrado en la decimoséptima plaza, también en la zona roja, con seis puntos (2 triunfos y 4 derrotas) en el zurrón.

Ambos, llegan firmado una hoja de ruta bastante similar, ya que el balance de sus últimos cinco partidos deja un saldo de un triunfo y cuatro derrotas en sus casilleros. Bien es cierto que en el caso del Mérida, el triunfo llegó en la jornada anterior ante el Arenas de Getxo (3-0).

Horario del Unionistas - Mérida

El encuentro entre Unionistas y el Mérida se disputa este sábado 11 de octubre a las 18:00 horas, en un choque correspondiente al séptimo capítulo de Liga en el Grupo I de la Primera Federación.

Dónde ver el Unionistas - Mérida

Además, podrá seguirse por televisión a través de las plataformas LaLiga+ y Football Club.

Dónde se juega el Unionistas - Mérida

El estadio Reina Sofía acoge el encuentro entre el conjunto salmantino y el extremeño. Será el tercer enfrentamiento en partido oficial con ambos equipos como protagonistas, el segundo en tierras salmantinas. La última vez que se vieron las caras fue en la campaña 2022/23, también en Primera RFEF.

En aquel curso, el duelo en casa del Mérida se saldó con tablas (1-1). Y, Bonaque entregó la victoria a los extremeños (0-1) en la segunda vuelta.