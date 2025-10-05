Unionistas cierra el sexto capítulo de Liga como colista: así está la clasificación en el Grupo I de la Primera Federación Los blanquinegros cuentan con tres puntos en el zurrón después de cosechar una victoria en seis partidos

Domingo, 5 de octubre 2025

La derrota volvió al camino de Unionistas después de verse superado por el Celta Fortuna en la sexta jornada del Grupo I de la Primera RFEF. Los de Mario Simón sufrieron la quinta derrota del curso, segunda de forma consecutiva. Con este resultado, los blanquinegros se ubican últimos con 3 puntos de 18 repartidos, dejando un saldo goleador de 4 goles a favor y 10 en contra.

El líder de la Liga en el Grupo 1 de la Primera Federación sigue siendo el incontestable Tenerife, quien cuenta con un pleno de victorias y ofrece, después de seis partidos, 16 goles a favor y 2 en contra. Cinco puntos menos suma el Celta Fortuna, que ocupa el segundo escalón. Tras ellos, en puestos de fase de ascenso a Segunda División se sitúan el Racing de Ferrol (11), el Guadalajara (10), y con los mismos puntos cierra la fase de ascenso el Real Avilés. El Pontevedra, también con 10 puntos, y el Zamora, que suma 9, ocupan el sexto y séptimo puesto, respectivamente.

En la parte baja de la tabla, el Real Madrid Madrid es quinto por la cola tras cosechar 6 puntos. Y, con los mismos puntos se encuentra el Mérida. Tras ellos, la Ponferradina (4), Ourense (3) y Unionistas (3) cierran la clasificación en el Grupo I de la Primera Federación.

Los resultados de la 6ª jornada

CD Lugo 1-0 CP Cacereño

Racing de Ferrol 1-1 Ourense

Unionistas 0-2 Celta Fortuna

Tenerife 3-1 Zamora

Pontevedra 2-1 Talavera

AD Mérida 3-0 Arenas de Getxo

Arenteiro 1-1 Barakaldo

Guadalajara 3-4 Real Avilés

Ponferradina 2-3 RM Castilla

Bilbao Athletic 0-0 Osasuna Promesas

Próxima jornada

La próxima cita de Unionistas en el Grupo I de la Primera Federación será contra la AD Mérida. Los salmantinos cumplen el segundo de los dos partidos como local de forma consecutiva que tienen antes de visitar al líder. El encuentro, correspondiente a la séptima jornada, se celebrará el próximo sábado 11 de octubre a partir de las 18:00 horas en el estadio Reina Sofía.