Unionistas no puede con diez y suma una nueva derrota (0-2)

Las palabras siguen sin transformarse en hechos en Unionistas. El conjunto blanquinegro, que tenía claro sobre el papel que este partido era clave e imprescindible en las cuentas para arreglar el complicado inicio de Liga, no lo demostró sobre el terreno de juego, cediendo una nueva derrota (la quinta) en este tortuoso inicio de Liga. Fue, además, dolorosa por el cómo: frente a diez durante 53 minutos y pese a haber firmado una primera parte más que aceptable. Pero ni con esas.

La derrota en Getxo tuvo su eco una semana después, pero no donde se intuía. Mario Simón montó un castillo de fuegos artificiales en torno a la punta de ataque, pero el as bajo la manga en el rediseño del dibujo estaba atrás: vuelta a la defensa de cinco de Oriol Riera. En este esquema no entraron ni el capitán Ramiro ni Álvaro Gómez, que fueron los dos grandes damnificados del golpe en Gobela.

El giro de timón dado por el entrenador manchego lo digirió con facilidad el equipo al principio, que salió decidido a controlar el juego de inicio. Asustaban más los números del Celta Fortuna que lo que luego fue. Los blanquinegros, ya con confianza y a través de la batuta de Carlos de la Nava, ganaron metros hasta tres cuartos de campo. Ahí, a Unionistas le costó la vida descoser la bien tejida defensa celeste. Una falta lateral deliciosa de Prada que Gorjón mandó por encima del travesaño, mediado el primer tiempo, y, casi a renglón seguido, un centro lateral por el costado izquierdo que De la Nava no llegó a rematar —pidió al banquillo el VAR (sic) para que revisaran, aludiendo un posible agarrón— pudieron cambiar el rumbo del partido.

Con el encuentro enredado justo ahí, en ese punto, para Unionistas, un resbalón inoportuno de Barre en tierra de nadie pareció allanarle el camino al conjunto visitante. El árbitro, que estaba encima de la acción, vio claro cómo se llevó por delante a Juanje de manera tan dura que no dudó: roja directa.

Apretó Unionistas, ya con la gasolina justa, en busca de rematar la buena faena del primer tiempo, a la que solo le faltó más llegada al área del Fortuna.

Ahí murió el choque. Incomprensiblemente. Fredi Álvarez, con dos retoques, le dio una rocosidad a su equipo hasta el punto de que el jugador menos ni se notó. Y tan pronto como Arcos y Marcos entraron en el terreno de juego, a Unionistas se le vino el plan abajo. Un balón bien salvado en el centro del campo provocó una catarata de despropósitos que se acentuó al llegar a la frontal del área. Gorjón saltó desacompasado a por el balón y Farru y Encuentra remataron la faena dejando que Hugo Álvarez batiera a placer a Unai Marino.

El equipo sintió el zarpazo del tanto en contra menos que el banquillo, al que le costó casi veinte minutos agitar al grupo. Cuando lo hizo, fue en tromba: con cuatro cambios en un visto y no visto y una vuelta a los orígenes del propio Simón, con cuatro defensas y dos extremos. Unionistas, hasta ese momento, había mantenido un hilo de vida con tres acciones de empate: una aislada de Abde y otra a balón parado de Prada. Ese hilo se cortó sin dar tiempo a comprobar cómo respondía el equipo con ese nuevo planteamiento, ya que un penalti inocente de Juanje dinamitó cualquier opción de firmar las tablas. Hugo González, con la misma tranquilidad de su primer tanto, cerró su doblete y la quinta derrota en seis partidos de Liga para Unionistas.

