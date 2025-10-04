Mario Simón, tras la derrota frente al Celta Fortuna: «No vamos a generar psicosis de tener que ganar sí o sí cada semana» El entrenador manchego asegura irse contento con el trabajo que hace su equipo

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 4 de octubre 2025, 21:11 Comenta Compartir

Mario Simón, entrenador de Unionistas, resumió su segunda derrota al frente del banquillo blanquinegro (segunda) en que en la primera acción que llegó el Celta Fortuna hizo gol: «Hemos hecho una primera parte bastante buena, creo que dominamos todas las fases del juego, interpretamos bien el partido, pero cuando te vuelves a quedar en superioridad pero esas ansias de ganar te hace cometer errores. En la primera que llegan te hacen gol, al equipo no se le puede poner hasta ahí un pero. Estoy contento con el trabajo que hace el equipo».

En torno a la espiral negra en la que se encuentra su vestuario insistió en que no va a generar psicosis: «Lo que no vamos a generar psicosis de tener que ganar sí o sí cada semana, esta competición es muy larga. Todas las temporadas hay equipos que empiezan mal y se terminan salvando. A los chicos hay que trasmitirle tranquilidad dentro de la necesidad; si empezamos a ver todo negro es complicado. Los partidos se nos van por los detalles, no creo que hayamos sido inferiores al Celta Fortuna».

"La clasificación no me la van a dar en la jornada tres; nuestro peor partido fue el primero y la primera parte de hoy es para tomarla como ejemplo y a partir de ahí, crecer", concluyó el preparador blanquinegro.