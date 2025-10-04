Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El entrenador de Unionistas, Mario Simón, saliendo del túnel de vestuarios este sábado. LAYA

Mario Simón, tras la derrota frente al Celta Fortuna: «No vamos a generar psicosis de tener que ganar sí o sí cada semana»

El entrenador manchego asegura irse contento con el trabajo que hace su equipo

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:11

Comenta

Mario Simón, entrenador de Unionistas, resumió su segunda derrota al frente del banquillo blanquinegro (segunda) en que en la primera acción que llegó el Celta Fortuna hizo gol: «Hemos hecho una primera parte bastante buena, creo que dominamos todas las fases del juego, interpretamos bien el partido, pero cuando te vuelves a quedar en superioridad pero esas ansias de ganar te hace cometer errores. En la primera que llegan te hacen gol, al equipo no se le puede poner hasta ahí un pero. Estoy contento con el trabajo que hace el equipo».

En torno a la espiral negra en la que se encuentra su vestuario insistió en que no va a generar psicosis: «Lo que no vamos a generar psicosis de tener que ganar sí o sí cada semana, esta competición es muy larga. Todas las temporadas hay equipos que empiezan mal y se terminan salvando. A los chicos hay que trasmitirle tranquilidad dentro de la necesidad; si empezamos a ver todo negro es complicado. Los partidos se nos van por los detalles, no creo que hayamos sido inferiores al Celta Fortuna».

"La clasificación no me la van a dar en la jornada tres; nuestro peor partido fue el primero y la primera parte de hoy es para tomarla como ejemplo y a partir de ahí, crecer", concluyó el preparador blanquinegro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Salamanca
  2. 2 «Es doloroso ser el pueblo con menor renta, aquí se vive muy bien»
  3. 3 Hartazgo en las carnicerías por la subida de uno de sus productos: «Dan ganas de no cogerla»
  4. 4 «Igual ya estoy muerto»
  5. 5 «Si no tuviera naves o tractor, a lo mejor no me habría metido a agricultora»
  6. 6 Fallece el actor Javier Manrique, destacado por su papel en Camera Café
  7. 7 Esta es la oferta de toros por televisión para este fin de semana
  8. 8 Trasladado al Hospital un ciclista tras chocar con una furgoneta en la carretera de Ledesma
  9. 9 Una joven queda inconsciente tras caerse de un patinete en Carbajosa de la Sagrada
  10. 10 Más de 820.000 euros para restaurar el paisaje de ribera entre los puentes Enrique Estevan y Sánchez Fabrés

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Mario Simón, tras la derrota frente al Celta Fortuna: «No vamos a generar psicosis de tener que ganar sí o sí cada semana»

Mario Simón, tras la derrota frente al Celta Fortuna: «No vamos a generar psicosis de tener que ganar sí o sí cada semana»