Dos años de cárcel por quitar el bastón a otro hombre en un parque de Béjar y rompérselo en la cabeza

M. C. Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 11:53

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha acogido la conformidad entre las partes en el caso seguido contra el varón acusado de quitar el bastón a otro en un parque de Béjar y golpearle hasta acabar rompiéndoselo en la cabeza. La Fiscalía le solicitaba inicialmente tres años de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso, que ha rebajado a dos años al estimar la atenuante de alcoholemia.

Tal y como avanzó este jueves LA GACETA, los hechos ocurrieron sobre las 18:50 horas del 8 de agosto de 2024 en el parque de la Corredera, en Béjar, cuando el acusado, I.A.N., discutió con el perjudicado y, con ánimo de menoscabar su integridad física, le arrebató el bastón que portaba para apoyarse. Acto seguido, le golpeó repetidamente hasta tirarlo al suelo y acabar rompiendo el bastón en su cabeza, resultando lesionado el afectado.

