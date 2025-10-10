Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los hechos ocurrieron en el parque de la Corredera de Béjar. ARCHIVO

Dos años de cárcel por quitar el bastón a otro hombre en un parque de Béjar y rompérselo en la cabeza

M. C.

Salamanca

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:53

Comenta

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha acogido la conformidad entre las partes en el caso seguido contra el varón acusado de quitar el bastón a otro en un parque de Béjar y golpearle hasta acabar rompiéndoselo en la cabeza. La Fiscalía le solicitaba inicialmente tres años de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso, que ha rebajado a dos años al estimar la atenuante de alcoholemia.

Tal y como avanzó este jueves LA GACETA, los hechos ocurrieron sobre las 18:50 horas del 8 de agosto de 2024 en el parque de la Corredera, en Béjar, cuando el acusado, I.A.N., discutió con el perjudicado y, con ánimo de menoscabar su integridad física, le arrebató el bastón que portaba para apoyarse. Acto seguido, le golpeó repetidamente hasta tirarlo al suelo y acabar rompiendo el bastón en su cabeza, resultando lesionado el afectado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo cierra el caso del joven que se despertó en plena penetración: rechaza el recurso de la denunciante y le impone las costas
  2. 2 Colisión entre dos turismos en Calzada de Don Diego
  3. 3 Largas colas para lograr una plaza en los viajes del Imserso más cotizados
  4. 4 «La presencia del jabalí y el corzo es un problemón, te lo destrozan todo»
  5. 5 Libre de toda culpa el empresario acusado tras el accidente que costó un dedo a un operario en Guijuelo
  6. 6 Fumata negra: el Salamanca UDS jugará este sábado en Las Pistas
  7. 7 Se reactiva la compra de kits de emergencia ante la amenaza de apagones
  8. 8 La mítica plantilla de la UDS que dirigió Russo en su paso por Salamanca
  9. 9 Detenida una mujer por realizar hasta once compras con una tarjeta bancaria de la que no era titular
  10. 10 Avenida se desmelena y estrena su casillero de triunfos a lo grande: 73-92 en Atenas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos años de cárcel por quitar el bastón a otro hombre en un parque de Béjar y rompérselo en la cabeza

Dos años de cárcel por quitar el bastón a otro hombre en un parque de Béjar y rompérselo en la cabeza