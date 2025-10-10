El histórico Castillo del Buen Amor, reconocido con la Llave Michelin 2025 Se trata de un escenario que combina historia, lujo y confort que fue construido en el siglo XI

El histórico Castillo del Buen Amor ha sido distinguido con la Llave MICHELIN, un galardón que reconoce a los alojamientos más excepcionales del mundo y que le ha sido concedido después de que el año pasado fuera reconocido como Mejor Establecimiento Enoturístico por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN).

La selección de hoteles españoles con Llave MICHELIN para 2025 incluye a diferentes establecimientos entre los que destaca el Castillo del Buen Amor, que ofrece mucho más que un lugar para dormir, brindando experiencias únicas en un entorno cargado de historia y encanto.

Construido en el siglo XI, el Castillo del Buen Amor ha pertenecido a la misma familia desde los años 50, quienes celebran poder compartir este tesoro histórico con viajeros de todo el mundo. Su historia está íntimamente ligada al obispo de Ávila Alonso de Fonseca y a su amante, Teresa de las Cuevas, y el nombre de 'Buen Amor' proviene del siglo XV, cuando el obispo reformó el castillo de Villanueva del Cañedo para convertirlo en una lujosa residencia en la que vivir lejos de las habladurías. Siglos después, la finca se rehabilitó para transformarla en una posada rural rodeada de jardines y viñedos que traslada a todo aquel que la 'pisa' al pasado aunque con todas las comodidades del siglo XXI.

Hoy en día, sus habitaciones y suites combinan servicios modernos con toques mínimos de contemporaneidad, destacando los detalles originales cuidadosamente restaurados que conservan el carácter milenario del castillo. Por eso, más que un simple alojamiento, es una invitación a viajar en el tiempo donde las gruesas paredes de piedra y la arquitectura histórica se mezclan con la comodidad de un hotel boutique ofreciendo a los huéspedes una experiencia única que combina patrimonio, elegancia y confort.

Con esta distinción, el Castillo del Buen Amor se consolida como una de las joyas de la hostelería española, demostrando que la historia y la modernidad pueden convivir armoniosamente en un lugar verdaderamente excepcional.