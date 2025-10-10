Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea de la ciudad de Salamanca. ARCHIVO

¿Dónde viven los 'ricos' de Salamanca?

No todos los contibuyentes con mayores ingresos netos se ubican cerca de la Plaza Mayor. El Trastormes se llena de mileuristas. En Pizarrales, el 19% de los contribuyentes ingresa menos de 6.000 al año

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Salamanca

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:40

Comenta

En la ciudad de Salamanca hay 4.290 contribuyentes cuyos ingresos netos al año superan los 60.100 euros. Pese a lo que se pueda pensar, no todos viven en la zona centro, en los entornos de la Plaza Mayor y Gran Vía —zonas que se corresponden con los códigos postales 37001 y 37002—. En esta área tan se concentran menos de un tercio de los «ricos», concretamente 1.243, el 29%. En la zona este de la ciudad, integrada por los barrios de Prosperidad, El Rollo y La Aldehuela, residen casi otro 14%, mientras que en una proporción similar se encuentran en la zona oeste, conformada por Huerta Otea, San Bernardo, Carmen y Oeste.

Donde menos rentas altas tiene localizadas la Agencia Tributaria es tanto en la zona norte de la ciudad (Pizarralles, Barrio Blanco, Vidal) como en el área trastormesina, de la que forman parte San José, La Vega, El Zurguén, Tejares y Buenos Aires. En ellos, quienes abundan son los que no llegan ni a mileuristas. En Pizarrales más del 19% de los contribuyentes ingresan menos de 6.010 euros al año, o así se desprende de las Declaraciones de la Renta que presentaron el año pasado referidas a 2023. La situación en la margen izquierda del Tormes es muy similar, con un 18,8% de vecinos que ingresan poco más de 500 euros al mes. Sin embargo, en la zona centro apenas hay espacio para los mileuristas. En el área que se corresponde con el código postal 37001, en el entorno de la Plaza Mayor, solo un 2,5% de la población ingresa menos de 6.010 euros al año, y en el 37002, en Gran Vía y La Claras, se queda por debajo del 5%.

Tanto en el entorno de La Glorieta (37005), en el que se incluyen las zonas residenciales de Labradores y Ciudad Jardín, predominan las rentas medias. El 63% de los contribuyentes que viven en estos barrios ingresan al año entre 12.020 y 60.101 euros, una proporción muy similar a la que hay en la zona de San Bernardo, El Carmen, Oeste y Huerta Otea.

En el distrito más populoso de la capital del Tormes, Garrido predominan las rentas medias-bajas. No cuenta con una proporción tan elevada de población que no llegue a los 6.000 euros al año como Pizarrales o el Trastormes, pero casi un tercio de los vecinos sobrevive con unos ingresos de entre 500 y 1.000 euros al mes, una situación muy similar a la de la zona de Prosperidad y El Rollo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo cierra el caso del joven que se despertó en plena penetración: rechaza el recurso de la denunciante y le impone las costas
  2. 2 Colisión entre dos turismos en Calzada de Don Diego
  3. 3 Se reactiva la compra de kits de emergencia ante la amenaza de apagones
  4. 4 «La presencia del jabalí y el corzo es un problemón, te lo destrozan todo»
  5. 5 «Temía que me echaran del trabajo por mi enfermedad»
  6. 6 Detenida una mujer por realizar hasta once compras con una tarjeta bancaria de la que no era titular
  7. 7 Un trabajador, evacuado en helicóptero tras caer de un andamio en Tarazona de Guareña
  8. 8 Largas colas para lograr una plaza en los viajes del Imserso más cotizados
  9. 9 Libre de toda culpa el empresario acusado tras el accidente que costó un dedo a un operario en Guijuelo
  10. 10 Avenida se desmelena y estrena su casillero de triunfos a lo grande: 73-92 en Atenas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Dónde viven los 'ricos' de Salamanca?

¿Dónde viven los &#039;ricos&#039; de Salamanca?