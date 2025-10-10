¿Dónde viven los 'ricos' de Salamanca? No todos los contibuyentes con mayores ingresos netos se ubican cerca de la Plaza Mayor. El Trastormes se llena de mileuristas. En Pizarrales, el 19% de los contribuyentes ingresa menos de 6.000 al año

Carlos Rincón Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 16:40 Comenta Compartir

En la ciudad de Salamanca hay 4.290 contribuyentes cuyos ingresos netos al año superan los 60.100 euros. Pese a lo que se pueda pensar, no todos viven en la zona centro, en los entornos de la Plaza Mayor y Gran Vía —zonas que se corresponden con los códigos postales 37001 y 37002—. En esta área tan se concentran menos de un tercio de los «ricos», concretamente 1.243, el 29%. En la zona este de la ciudad, integrada por los barrios de Prosperidad, El Rollo y La Aldehuela, residen casi otro 14%, mientras que en una proporción similar se encuentran en la zona oeste, conformada por Huerta Otea, San Bernardo, Carmen y Oeste.

Donde menos rentas altas tiene localizadas la Agencia Tributaria es tanto en la zona norte de la ciudad (Pizarralles, Barrio Blanco, Vidal) como en el área trastormesina, de la que forman parte San José, La Vega, El Zurguén, Tejares y Buenos Aires. En ellos, quienes abundan son los que no llegan ni a mileuristas. En Pizarrales más del 19% de los contribuyentes ingresan menos de 6.010 euros al año, o así se desprende de las Declaraciones de la Renta que presentaron el año pasado referidas a 2023. La situación en la margen izquierda del Tormes es muy similar, con un 18,8% de vecinos que ingresan poco más de 500 euros al mes. Sin embargo, en la zona centro apenas hay espacio para los mileuristas. En el área que se corresponde con el código postal 37001, en el entorno de la Plaza Mayor, solo un 2,5% de la población ingresa menos de 6.010 euros al año, y en el 37002, en Gran Vía y La Claras, se queda por debajo del 5%.

Tanto en el entorno de La Glorieta (37005), en el que se incluyen las zonas residenciales de Labradores y Ciudad Jardín, predominan las rentas medias. El 63% de los contribuyentes que viven en estos barrios ingresan al año entre 12.020 y 60.101 euros, una proporción muy similar a la que hay en la zona de San Bernardo, El Carmen, Oeste y Huerta Otea.

En el distrito más populoso de la capital del Tormes, Garrido predominan las rentas medias-bajas. No cuenta con una proporción tan elevada de población que no llegue a los 6.000 euros al año como Pizarrales o el Trastormes, pero casi un tercio de los vecinos sobrevive con unos ingresos de entre 500 y 1.000 euros al mes, una situación muy similar a la de la zona de Prosperidad y El Rollo.