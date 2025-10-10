Confirmada la fecha en la que se abrirá el plazo para solicitar las 55 viviendas protegidas en el barrio de Pizarrales El Patronato Municipal de Vivienda inicia el 14 de octubre la recepción de solicitudes para jóvenes menores de 36 años, con reservas para personas con movilidad reducida y entidades sin ánimo de lucro

Visita del alcalde, Carlos García Carbayo, y del concejal de Fomento, Fernando Carabias, al terreno en el que se han construido las viviendas.

La Gaceta Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025

El Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento de Salamanca abrirá el próximo 14 de octubre el plazo para presentar solicitudes a las 55 nuevas viviendas protegidas de alquiler que se están construyendo en Pizarrales, en la avenida Obispo Sancho de Castilla. La promoción, financiada por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, cuenta con un presupuesto de 5,5 millones de euros y se enmarca en el 'Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes'.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 13 de noviembre, preferentemente de manera telemática a través del registro electrónico del Ayuntamiento (www.aytosalamanca.gob.es), o de forma presencial en las oficinas de asistencia en materia de registro y en los centros municipales habilitados. La documentación necesaria puede descargarse en la web municipal o recogerse en el Patronato de Vivienda y en los centros municipales indicados.

La promoción está destinada principalmente a jóvenes menores de 36 años, pero también contempla reservas específicas: dos viviendas para personas con movilidad reducida y una vivienda para entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos.

Los solicitantes deberán estar empadronados en Salamanca, no ser titulares de otra vivienda, estar al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento y la Seguridad Social, y estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Además, los ingresos familiares deberán estar entre 1 y 3,5 veces el IPREM, según el tamaño de la unidad de convivencia.

El edificio, de tres portales y cuatro plantas sobre rasante, albergará 55 viviendas de dos dormitorios de entre 51 y 65 m², incluyendo tres adaptadas para personas con movilidad reducida, junto con plazas de garaje y trasteros correspondientes. Esta iniciativa forma parte del parque municipal de vivienda protegida de alquiler, que superará las 325 viviendas con la futura construcción de 33 nuevas viviendas en la calle Túnel de la Televisión a partir de 2026, ampliando así la oferta de vivienda asequible en la ciudad.