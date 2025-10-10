Un trabajador, evacuado en helicóptero tras caer de un andamio en Tarazona de Guareña El operario, de 43 años, cayó desde una altura de unos dos metros y quedó inconsciente

M. C. Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 12:33 Comenta Compartir

Un trabajador de 43 años ha resultado herido este viernes tras precipitarse desde un andamio de unos dos metros de altura en la localidad salmantina de Tarazona de Guareña.

El accidente laboral se ha producido pasadas las 10:00 horas, en la calle Reyes de España, cuando, según el aviso recibido en el centro de emergencias 112, la víctima cayó desde el andamio y quedó inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y personal de Emergencias Sanitaria –Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

Los sanitarios atendieron al hombre en el lugar del suceso y, debido a la gravedad de su estado, procedieron a su evacuación en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para recibir atención hospitalaria.

La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se produjo la caída.