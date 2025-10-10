Se lleva una bici eléctrica de 1.800 euros en plena calle de Pizarrales y acaba detenido minutos después El dueño la dejó sin candado a la entrada de un súper y el caco aprovechó para sustraerla. El autor del hurto fue interceptado cuando huía subido al vehículo en dirección a Villamayor

Los hechos tuvieron lugar este jueves en la carretera de Ledesma, en la fotografía.

M. C. Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 11:02 Comenta Compartir

Un joven fue detenido en las últimas horas por sustraer una bicicleta eléctrica valorada en 1.800 euros a plena luz del día y en plena calle de Salamanca. El hurto ocurrió este jueves, en torno a las 11:40 horas, en la puerta de un supermercado situado en la carretera de Ledesma, cuando el propietario dejó el vehículo sin ningún tipo de medida de seguridad.

Según informan fuentes del caso, otro varón que pasaba por la zona aprovechó la ocasión para llevarse la bicicleta de la marca BH. Al salir del establecimiento y comprobar que había desaparecido, el dueño dio aviso inmediato a los servicios de seguridad y la Policía Local activó un dispositivo de búsqueda por la zona.

Gracias a la descripción aportada por varios testigos, los agentes localizaron poco después al presunto autor del hurto circulando con la bicicleta en dirección a Villamayor. El hombre fue interceptado, detenido y trasladado a dependencias policiales, acusado de un delito de hurto.