La Universidad abre en Los Bandos su nueva y ampliada librería El rector, Juan Manuel Corchado, destaca la voluntad del Estudio de acercar sus publicaciones a la sociedad y contribuir a la vida cultural de Salamanca

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, el vicerrector de Investigación José Miguel Mateos Roco, y el director de Ediciones de la Universidad de Salamanca, Jacobo Sanz Hermida, junto al equipo del servicio de Publicaciones.

Roberto Zamarbide Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 14:28

«Un lugar de encuentro con la difusión del conocimiento, del saber y de la cultura». Con estas palabras ha definido el rector, Juan Manuel Corchado, la nueva librería de la Universidad de Salamanca, abierta desde hoy en la planta baja del Centro Internacional del Español, en la plaza de los Bandos. El establecimiento, que complementa al que venía prestando servicio desde 2005 en la Casa Solís, en la plaza de San Benito, fue presentado ayer por el propio rector, el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, y el director de Ediciones de la Universidad de Salamanca, Jacobo Sanz Hermida.

En una presentación plagada de referencias literarias, Corchado comenzó citando a Rubén Darío para ilustrar la nueva etapa que emprende la Universidad: «El libro es fuerza, valor, también alimento, antorcha del pensamiento y manantial de amor». «Estas palabras —explica Corchado— resumen de manera muy poderosa el espíritu que impulsa esta nueva etapa de Ediciones Universidad de Salamanca: acercar el conocimiento y la cultura no solo a la comunidad universitaria, sino a toda la sociedad salmantina, a todos nuestros turistas y a todo aquel que visite nuestro centro o que pase por aquí».

Las nuevas instalaciones de Los Bandos integran, en un diseño moderno, una decoración inspirada en el Patio de Escuelas, presente en los vinilos de las paredes, y está previsto que acojan diversas actividades, según anunció Corchado.

El rector destacó la importancia de esta nueva etapa en un servicio que echó a andar en 1943 como Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, y que en el curso 1977-78 recibió el impulso de su directorManuel Peláez del Rosal, catedrático en Derecho, quien reorganizó el servicio con la inscripción de la Universidad en el Registro de Empresas Editoriales del Ministerio de Cultura. «Ahí comenzó esta andadura y, con ella, el nuevo nombre de Ediciones Universidad de Salamanca y, ahora, la marca Librería de la Universidad».

Ejemplar facsímil del Dioscórides del siglo XV manuscrito en griego, el volumen más valioso a la venta.

«Ediciones Universidad de Salamanca goza de un sólido prestigio en el ámbito científico, con cinco colecciones reconocidas con el sello de calidad de la ANECA y cerca de una veintena de revistas distinguidas con el sello FECYT», apunta el rector de la Universidad. «Nuestros títulos —añade— reciben con frecuencia premios universitarios y también nacionales e internacionales, y ahora, con la apertura de esta librería, damos un paso decisivo para ampliar nuestro alcance, acercar nuestras publicaciones a todo tipo de público y consolidarnos como un elemento fundamental de la vida cultural de Salamanca».

Expositor en el establecimiento.